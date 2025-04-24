Эти вещества не только помогают чесноку хорошо развиваться, но и защищают его от пожелтения, пишет 24 Канал.

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Как подкормить чеснок

Перед удобрением озимого чеснока, его нужно полить и подождать час времени. Тем временем в емкость налейте 300 миллилитров воды с добавлением столовой ложки аммиачной селитры и столовой ложки сульфата магния.

Удобрения надо хорошо размешать до полного растворения гранул, а тогда перелейте все в 10-литровое ведро с водой, перемешайте и приступайте к поливу.

Чеснок огородники советуют поливать обильно, поскольку он растет на определенной глубине, поэтому раствора с удобрением надо достичь до корня. Хорошей считается подкормка органическим удобрением – куриным пометом, к примеру.



Названа лучшая подкормка для чеснока / Фото Pexels

В период формирования до созревания головок чеснока, подкормки делают калием и фосфором. Для вторичной подкормки понадобится комплексное удобрение – нитроаммофоска или калийная соль.

Для подкормки можно использовать древесную золу. Нужно 1,5 стакана просеянной золы растворить в 10 литрах воды и дать настояться 3 часа.

К слову! Мы рассказали, чем надо подкормить огурцы, чтобы они выросли как на дрожжах. Нужно воспользоваться 5 народными подкормками.

Хорошо чеснок растет от дрожжевой подкормки. Для приготовления удобрения нужно 100 граммов дрожжей растворить в 10 литрах теплой воды и добавить 2 столовые ложки сахара. Раствор следует оставить настояться на несколько часов, а тогда подливать им чеснок.

Кроме того, полезно провести процедуру от луковой мухи. Дачники говорят, что эффективным является табачная пыль. Средством нужно обработать чеснок по листьям.