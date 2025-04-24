Огірки – це дуже популярна культура, яку можна зустріти практично на будь-якому городі. Та для того, аби вони добре проросли, потрібно звертати увагу на час посадки, повідомляє 24 Канал. І досвідчені городники для цього спостерігають не тільки за змінами у погоді, але й за місячним календарем.

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Коли садити огірки за місячним календарем?

Чимало садівників та городників під час планування робіт звертаються до порад місячного календаря – він може вказати на найбільш сприятливі дати для посіву, а також застерегти від небезпечних.

До речі, раніше ми вже розповідали, який найбільш сприятливий час для посадки квасолі. З її посівом також поспішати не варто.

Вірять, що найбільш сприятливим часом для посадки огірків, як культури, що росте над землею, є фаза Місяця, що зростає. І у квітні найбільш сприятливими датами для посадки огірків у відкритий ґрунт вважається 28 та 29 числа. Бажано проводити усі роботи з самого ранку.

Натомість у травні варто садити огірки 1 – 3, 6 – 11, 25 – 26, 29 та 30 числа.



Огірки радять садити за місячним календарем / Фото Pexels

Коли можна садити огірки у відкритий ґрунт?

З посівом на ділянку огірків поспішати не варто – орієнтуйтеся на погоду, аби не втратити усі сходи. Спершу земля має прогрітися принаймні до 15 градусів, а вночі вже не має бути різких стрибків температури, і тим паче заморозків.

Якщо на глибині 10 сантиметрів ґрунт вже прогрівся, тоді можна садити огірки, і сходи з'являться вже за 10 – 15 днів. Народні прикмети натомість стверджують, що найкраще садити огірки на Юріїв день, тобто 23 квітня. Також радять орієнтуватися на масове цвітіння кульбаб та появу пелюсток на цвіті яблунь.