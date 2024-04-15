Ягод может совсем не быть: что нельзя сажать рядом с малиной

Малина – довольно капризная ягода. Она любит много света, пространства, а также требовательна к почве и соседям.

Рядом с некоторыми растениями малина не будет расти и плодоносить. Более того, она может совсем пропасть.

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Что нельзя сажать рядом с малиной

Есть не так много соседей, которых малина не терпит. Иногда садоводы пользуются ее прихотливостью и высаживают рядом растения, которых она не любит, по периметру, чтобы кусты сильно не разрастались.

В частности, малине не подходят для соседства щавель и кукуруза. Они сдерживают активность ягоды – малина возле них не будет разрастаться.

Стручковая фасоль имеет запах, который не нравится малине. Вещества, которые выделяет фасоль, подавляют рост новых побегов кустов.

В свою очередь, редис и петрушка не только ограничивают рост, но и влияют на вкус малины, поэтому их тоже не стоит сажать рядом.

Виноград же забирает из почвы все питательные вещества, не оставляя малине ничего. Через некоторое время она даже может погибнуть.

Вишня тоже негативно влияет на урожайность малины. Кроме этого, на ее ветвях живут личинки жуков, которые могут навредить кустам. Также сильно подавляют малину облепиха и жасмин.



Малина не любит некоторые растения по соседству / Фото Unsplash

Можно ли сажать клубнику рядом с малиной

Клубника, земляника и голубика очень плохо уживаются рядом с малиной. Их корни находятся в земле на одинаковой глубине, поэтому они начинают бороться друг с другом за влагу и микроэлементы. Также эти культуры могут заражать друг друга болезнями и вредителями.

По такой же причине не стоит сажать малину рядом с картофелем и помидорами – у них общие болезни и вредители.

Какие растения посадить возле малины

В свою очередь, некоторые растения выполняют роль "охранника" для малины, отпугивая от нее вредителей, в частности:

крапива – ее надо сажать в междурядьях, чтобы уменьшить количество насекомых, которые могут напасть на вкусные ягоды;

красная бузина охраняет малину благодаря своему аромату,

календула, майоран, базилик, морковь, лук, чеснок и пижма скрывают аромат малины и отпугивают вредителей своим специфическим запахом.

Есть и такие соседи, которых малина обожает, а они, в свою очередь, помогают повысить урожай. Речь идет о яблоне, укропе, смородине, ежевике, рябине, сливе, груше, жимолости, можжевельнике, розе и барбарисе.