Ни за что не сажайте эти растения возле чеснока: урожая не дождетесь

Опытные огородники знают, что для того, чтобы получить богатый урожай любой культуры, нужно учитывать немало различных факторов: не только правило севооборота, но и удачное соседство.

Соседство с другими растениями на огороде может и пойти на пользу, и навредить культурам, сообщает 24 Канал. И есть растения, которые категорически запрещено сажать возле чеснока, если вы рассчитываете на какой-то урожай.

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Что нельзя сажать возле чеснока?

Хуже всего на соседство с чесноком будут реагировать бобовые культуры – например фасоль, горох и другие. Если вы высадите их рядом, тогда цветков и завязи будет немного, а сам урожай вряд ли порадует.

Кроме того, не стоит сажать рядом лук. Эти растения – близкие родственники, а это значит, что их поражают одинаковые болезни, и они не способны защитить друг друга от них. Поэтому сажать их рядом – далеко не лучшее решение. Но если выбора нет, тогда ничего страшного все же не произойдет.

Кстати, для того, чтобы получить много чеснока на грядке, нужно позаботиться не только об удачном удобрении. Ранее мы уже рассказывали, чем нужно подкормить чеснок в мае.

А вот что точно не стоит сажать на одном участке с чесноком, так это картофель – он будет забирать все ресурсы у головок чеснока, и плохо влиять на рост и развитие культуры. К тому же картофель выделяет компоненты, что могут существенно ухудшить вкус чеснока.



Картофель не стоит сажать возле чеснока / Фото Pexels

Помидоры опытные огородники также не советуют сажать возле чеснока, ведь они могут стать конкурентами – помидоры легко забирают все пространство и свет от солнечных лучей, и поэтому ухудшается качество чеснока и меняется его цвет.

И последняя культура, которая считается совсем нежелательным соседом для чеснока – это сладкий перец. Эти два растения также быстро начнут конкурировать за ресурсы – в частности за солнечные лучи, влагу и питание. Поэтому эксперты категорически не советуют высаживать растения рядом.