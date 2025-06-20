Огурцы не сильно прихотливы в уходе, однако за соседством на грядках надо проследить, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce. У огурцов нельзя сажать определенную категорию овощей и трав, потому что они имеют негативное влияние на них.

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Что нельзя сажать возле огурцов

Картофель – овощ забирает с грядки много питательных веществ и высасывает всю влагу. А еще картофель может передать огурцам фитофтороз. Опасной для огурцов является обработка клубней, поскольку все вещества могут попасть на огурцы.

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Мята – растение сильно разрастается, вытесняя огурцы с грядки. Они также поглощают много влаги и питательные вещества из почвы.

Розмарин, шалфей, базилик – ароматные травы могут изменить вкус огурцов, подавляя их рост.

Арбуз и дыня – способны привлекать насекомых-вредителей, которые распространятся на огурцы.

Кабачки – овощи относятся к тому же семейству, что и огурцы, поэтому имеют общих вредителей. Если посадить кабачки вместе с огурцами, то это только увеличит их количество.



Кабачки нельзя сажать возле огурцов / Фото Pexels

Лучшие соседи для огурцов

Дачники советуют сажать возле огурцов несколько трав, овощей и цветов, которые хорошо влияют на урожай зеленых культур.

Лук, свекла, морковь _COPY2 редис, – эти овощи не конкурируют с огурцами за пространство, да еще и помогают отпугивать вредителей.

Кукуруза, фасоль, горох горох – они обогащают грядки азотом, поэтому огурцы лучше растут от такого соседства.

Настурции и бархатцы – эти цветы стоит высадить рядом с огурцами, чтобы отпугнуть жуков и других вредных насекомых.

Чеснок – овощ способствует снижению грибковых заболеваний, поэтому является полезным для посадки возле огурцов.

Подсолнечник – такая посадка привлечет опылителей, а это соответственно повлияет на улучшенный урожай огурцов.

Кстати, огурцы могут желтеть. Для того, чтобы этого не произошло, дачники рассказали 5 важных секретов.