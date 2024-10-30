Только испортите посуду: никогда не ставьте эти вещи в духовку
Духовая печь это важный прибор, который может быть полезным в любом доме. Вот только ставить в нее можно далеко не все, ведь можно испортить и прибор, и еду, и посуду.
В современном доме точно можно найти немало различных приборов, которые облегчают жизнь и домашние дела. И один из них – это духовая печь. Вот только ставить в нее можно далеко не все, и Porady 24 делятся списком вещей, которые использовать там точно не стоит.
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Пластик
Если вы думали, можно ли ставить в духовку пластиковые тарелки, то ответ здесь однозначный – нет. Этот материал очень легко плавится при высокой температуре, и вместо блюда вы получите только липкое месиво. Кроме того, в пластике могут содержаться вредные химические вещества, которые будут выделяться под действием высоких температур.
Картон и бумага
Если у вас есть посуда, изготовлена из бумаги или картона, ни за что не ставьте ее в духовку – по крайней мере, если вашей целью не является устройство пожара у себя дома.
Картонную посуду нельзя ставить в духовку / Фото Pexels
Дерево
Деревянные миски, тарелки и столовые приборы – это еще одно табу для духовок. Даже подогревать пищу в такой посуде не стоит, ведь это может привести к деформации посуды, или же она даже может треснуть из-за высокой температуры.
Какие вещи нельзя хранить в ящике духовки?
Конечно же, духовой печью пользуются далеко не каждый день, и поэтому она часто становится еще одним дополнительным ящиком на кухне для хранения всей кухонной утвари. Вот только делать так не стоит – по крайней мере, далеко не со всеми вещами.
Итак, вот что нельзя хранить в ящике духовки:
- Деревянные разделочные доски. Они очень чувствительны к температуре и могут повредиться от сильного нагрева, и если вы случайно забудете вытащить их перед тем, как включите духовку, это может даже привести к пожару.
- Полиэтиленовая пленка. Полиэтилен, как и другой пластик, хранить в духовке не стоит.
- Моющие средства. Место, где вы готовите пищу, является далеко не лучшим для хранения бытовой химии. Поэтому лучше найти для нее другой ящик.