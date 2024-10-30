Октябрь – это тот месяц, когда нужно успеть провести несколько процедур по уходу за виноградом. І Porady 24 рассказывают, когда его нужно подпитывать, обрезать и укрывать на зиму.

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Когда нужно укрывать виноград

Виноградные кусты чрезвычайно важно правильно подготовить к зиме, чтобы они могли легко перенести любой холод. И одна из важнейших задач заключается в том, чтобы выяснить, когда же нужно укрывать виноград, чтобы это принесло наибольшую пользу и не навредило растению.

Спешить с этим точно не стоит: если укрыть виноград тогда, когда будет еще теплая погода, он может начать преть, и пользы от этого не будет. Стоит подождать, пока температура опустится ниже нуля, и тогда уже можно начинать укрытие. А в идеале и вообще стоит дождаться, пока температура не опустится до -5 градусов.

Для укрытия винограда лучше всего будет использовать еловые ветви, или солому и сухие листья. Главное – чтобы прослойка была не менее, чем 30 – 40 сантиметров. Сверху все это нужно накрыть агроволокном, но внимательно отнеситесь к закреплению, чтобы ветер не снес все накрытие.



Виноград нужно укрывать на зиму / Фото Pexels

Когда подкармливать виноград осенью

С этой задачей также спешить не стоит – и ноябрь является идеальным месяцем для таких работ. После сбора урожая виноград имеет исчерпанные ресурсы, поэтому ему понадобится дополнительная подпитка. Для этого можно использовать специальные удобрения, которые содержат фосфор, калий и азот. Некоторые сорта винограда могут быть достаточно требовательными, поэтому нужно удачно рассчитывать пропорции подкормки и обязательно следовать инструкциям на упаковке.

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Но и со сроками подкормки прогадать нельзя – закончить ее нужно не позднее, чем за месяц до начала первых морозов. Только с таким подходом виноград сможет успешно перезимовать и дать мощный урожай в следующем году.