Жовтень – це той місяць, коли потрібно встигнути провести кілька процедур з догляду за виноградом. І Поради 24 розповідають, коли його потрібно підживлювати, обрізати та укривати на зиму.

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Коли потрібно вкривати виноград

Виноградні кущі надзвичайно важливо правильно підготувати до зими, аби вони могли легко перенести будь-який холод. І одне з найважливіших завдань полягає у тому, аби з'ясувати, коли ж саме потрібно вкривати виноград, аби це принесло найбільшу користь та не зашкодило рослині.

Поспішати з цим точно не варто: якщо вкрити виноград тоді, коли буде ще тепла погода, він може почати пріти, і користі від цього не буде. Варто зачекати, поки температура опуститься нижче нуля, і тоді вже можна починати укриття. А в ідеалі й взагалі варто дочекатися, поки температура не опуститься до -5 градусів.

Для вкривання винограду найкраще буде використовувати ялинове гілля, або ж солому та сухе листя. Головне – аби прошарок був не менший, ніж 30 – 40 сантиметрів. Зверху все це потрібно накрити агроволокном, але уважно поставтеся до закріплення, аби вітер не зніс усе накриття.



Виноград потрібно вкривати на зиму / Фото Pexels

Коли підживлювати виноград восени

З цим завданням також поспішати не варто – і листопад є ідеальним місяцем для таких робіт. Після збору врожаю виноград має вичерпані ресурси, тож йому знадобиться додаткове підживлення. Для цього можна використати спеціальні добрива, які містять фосфор, калій та азот. Деякі сорти винограду можуть бути досить вибагливими, тож потрібно вдало розраховувати пропорції підживлення і обов'язково дотримуватися інструкцій на упаковці.

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Але й з термінами підживлення прогадати не можна – закінчити його потрібно не пізніше, ніж за місяць до початку перших морозів. Тільки з таким підходом виноград зможе успішно перезимувати та дати потужний урожай наступного року.