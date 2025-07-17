Неожиданные вещи, которые нельзя выбрасывать в мусорку: на них могут навести порчу

К некоторым личным вещам нужно относиться чрезвычайно осторожно – ведь в злых руках они могут стать сильным орудием против человека.

Эзотерики верят, что некоторые личные вещи ни за что нельзя просто отправлять в мусор – ведь злые люди могут использовать их впоследствии, чтобы навлечь на вас неприятности, бедность и даже проблемы со здоровьем, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Поэтому советуют избавляться от этих вещей другим способом.

Какие вещи нельзя выбрасывать в мусорку?

Сумка или кошелек

Ни в коем случае не стоит оставлять их в мусорнике – издавна аксессуары ассоциируются с финансовым благополучием. И потеряв их, можно так же лишиться своей удачи и богатства, вместо этого притянуть к себе нищету.

Особенно опасно будет, если кто-то злой заберет ваш кошелек и начнет им пользоваться. Ранее мы уже рассказывали, как правильно выбросить старый кошелек, чтобы не привлечь к себе неприятности.

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Хлеб

К хлебу предки всегда относились с большим уважением, и даже когда он испортился, его нельзя выбрасывать в мусор – верили, что тогда семья никогда не будет сытой. Кроме того, выбрасывание хлеба может привлечь в дом ссоры, конфликты и скандалы.

Если хлеб испортился, лучше отдать его какому-то животному или птичке.



Предки никогда не выбрасывали хлеб / Фото Pexels

Нижнее белье

Если выбросить нижнее белье, можно нарушить гармонию в паре – а иногда это может привлечь даже развод. Для того, чтобы этого не произошло, советуют рвать ненужное белье или сжигать его.

Детская одежда

На детскую одежду очень легко навести проклятия, сглаз или порча – и чем могут воспользоваться недоброжелатели. Поэтому советуют лучше отдать эту одежду нуждающимся, или сжечь ее.

Веник

Веник считается мощным оберегом дома, и поэтому его никогда нельзя было выбрасывать. Он принадлежал ведьмам и домовым, и если избавиться от него неправильно, это может привлечь немало неприятностей в ваш дом. Гораздо лучшим решением будет закопать возник как можно дальше от дома, или же сжечь его.