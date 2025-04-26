Когда приходит время купить новый кошелек, немало людей просто выбрасывают старый в мусорку, даже не задумываясь о том, как это может повлиять на их энергетическое состояние, сообщает 24 Канал.

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Что делать со старым кошельком?

Если ваш старый кошелек приносил вам деньги, выбрасывать его в мусорку ни за что нельзя, ведь так вы можете оборвать денежный поток. В конце концов это может привести к непредсказуемым расходам, финансовых проблем и даже бедности.

Но если новый кошелек уже приобретен, от старого действительно нужно избавиться. Прежде всего, вытряхните из него все деньги и остальные вещи. Если кошелек был поврежден, или если за время, когда он был у вас, в нем не водились деньги, кошелек можно действительно выбросить в мусорку.

Но если в кошельке всегда были деньги, так поступать с ним нельзя – вместо этого советуют закопать старый кошелек в землю или сжечь. Кроме того, перед тем, как избавляться от кошелька, нужно поблагодарить его и попросить вещь привлечь в вашу жизнь богатство и удачу.

Также верили, что для того, чтобы перенести удачу со старого кошелька на новый, нужно положить их рядом и осторожно, по одной купюре переложить все деньги из старого в новый кошелек.

Во время утилизации кошелька обязательно следите за тем, чтобы он не попал в чужие руки – это может привести к тому, что чужой человек заберет вашу удачу и богатство.



Кошелек нужно выбрасывать правильно / Фото Pexels

Как привлечь деньги в новый кошелек

А для того, чтобы ваш новый аксессуар также всегда притягивал к вам деньги, нужно следить за тем, чтобы в каждом отделении всегда была по крайней мере одна монетка. И чем больше их будет, тем лучше. Большие купюры советуют хранить в среднем отделении, а маленькие – по бокам.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, что нужно делать с новым кошельком, чтобы привлечь к себе денежную удачу.

Когда вы перекладываете деньги из старого кошелька в новый, к ним нужно добавить еще одну купюру. Она может иметь любой номинал, и эту купюру обязательно нужно получить от родного человека.

После переноса денег откройте кошелек и проведите им трижды по часовой стрелке над огнем – это привлечет в кошелек деньги. После этого кошелек закрывают и на ночь оставляют на чистой тарелке. После этого аксессуаром уже можно пользоваться.