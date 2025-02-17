С одеждой в древности было связано немало примет и суеверий – и многие из них дошли и до нашего времени, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Поэтому лучше знать о них заранее, чтобы не привлечь к себе беду.

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Покупать летнее платье зимой

Многие верят, что приобретение летнего платья зимой может обернуться большим количеством неудач или огорчений. Связано это с ассоциациями зимы с холодом и темнотой – вроде бы и платье может принести подобные эмоции в жизнь человека, что его купила.

Дарить одежду

Если вы покупали одежду для себя, нельзя эту вещь после покупки отдавать кому-то другому – человеку такая одежда не принесет радости и удачи. Учитывайте также то, что одежда – это очень индивидуальная вещь, и нужно точно знать, что именно нравится другому человеку перед тем, как делать подарок.

Вешать на стену

В некоторых культурах есть предрассудок о том, что вешать на стену новую одежду – это как будто пригласить в свой дом негативную энергию или даже духов. Также одежда на стене воспринимается как символ смерти или неудачи.

Покупать в четверг

Существует также поверье и о том. что покупка обновок в четверг может привести к неудачам в будущем. Вероятно, это связано с тем, что четверг ассоциируется с Юпитером, что славится своей силой и доминантностью – не лучшее время для покупок одежды.



Делать покупки в четверг не стоит / Фото Pexels

Оставлять бирки

Только вы купили новую одежду, бирки и этикетки с нее нужно сразу же срезать. Считается, что если их оставить, это может привлечь неприятности и негативную энергетику к человеку.