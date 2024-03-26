Сделайте эти 4 вещи вечером, чтобы впоследствии лучше спать

Для многих людей ночная рутина выглядит так: поздний ужин, немного времени перед телевизором или со смартфоном, а потом тщетные попытки заснуть. Но эту ситуацию можно легко исправить.

Низкое качество сна – это серьезная проблема, от которой страдает немало людей. И многое зависит от того, как вы относитесь ко сну и от того, что вы делаете до того, как выключите свет. О нескольких полезных привычках может рассказать доктор медицинских наук Кен Цвейг.

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Ужинайте задолго до сна

Именно постоянные перекусы перед сном и поздние ужины часто являются постоянным явлением для людей, и вы ничего не можете с этим поделать. И все же превращать это в привычку не стоит, и когда лакомства становятся регулярными, это может по многим причинам негативно повлиять на ваш сон.

Поэтому старайтесь поесть по крайней мере за 2 – 3 часа до сна, чтобы дать вашему организму достаточно времени для того, чтобы запустить процесс пищеварения.

Уберите кофеин

Кофе – это прекрасно, и он действительно может дать вам энергию на целый день. Но гораздо лучше будет пить этот напиток утром, а не вечером. Поэтому если у вас есть привычка пить еще вторую или даже третью чашку кофе после обеда, лучше от нее отказаться.

Такие стимуляторы, как кофеин, только пробуждают ваше тело, и для того, чтобы насладиться лучшим ночным сном, лучше не употреблять его слишком поздно. Учитывайте то, что кофеин может оставаться в вашем теле в течение 12 часов!

Кстати, то же самое касается и других стимуляторов – в частности, алкоголя и никотина.

Не ложитесь спать раньше

Возможно, вам нужно очень рано встать? Многие в такой ситуации выбирают следующую стратегию: они раньше ложатся спать, чтобы получить больше отдыха. Но на самом деле это не слишком эффективно.

Если вы ляжете спать слишком рано, это может привести к более частым пробуждениям и ухудшить качество вашего сна. Поэтому лучшим вариантом будет просто лечь вовремя – тогда, когда вы это делаете в остальные дни.

Напишите список дел

Очень часто заснуть мешает тревога и мысли обо всех делах и проекты, за которые нужно взяться на следующий день. И для того, чтобы успокоить ваш ум, вы можете написать список дел. Это поможет вам убедиться, что вы ничего не забыли, и так вы будете более подготовленными к следующему дню.