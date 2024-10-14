5 вещей, которые стоит держать в спальне: они притянут удачу и счастье

Спальня – это очень важная комната в любом доме. В ней вы отдыхаете от повседневных забот, поэтому очень важно окружить себя правильными вещами, чтобы отдых был максимально комфортным.

Вещи в спальне могут особенно сильно влиять на энергетику в доме, ведь именно это место заряжено на спокойствие и отдых. І Porady 24 подобрали несколько вещей, которые могут быть особенно полезными в спальне.

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Картины

Лучше всего повесить на стену спальни картину – это символ удачи и достатка. Но нужно внимательно присмотреться к тому, что на ней изображено. Лучше всего для спальни подойдут пейзажи, или изображения того, чего вы хотите или чем вдохновляетесь.

Впрочем, внимательно следите за тем, чтобы на одной стене не оказалось более, чем 3 изображения. Если вы сосредоточились на картинах, тогда другие картины вешать не стоит, ведь вы можете утяжелить интерьер лишними предметами.

Ловец снов

Этот талисман может помочь избежать кошмаров и отогнать злых духов от дома. Очень часто его вешают на дверь или на стену, но это большая ошибка. Следите за тем, чтобы ловец снов мог свободно вращаться, ведь именно так он перекрывает путь к духам.



Ловец снов может быть очень полезным / Фото Pexels

Горный хрусталь

Горный хрусталь – это материал, обладающий сильной энергетикой и может привлечь в дом счастье и достаток. Но главная сила его заключается не столько в притяжении к богатству, сколько в его сохранении.

Лучше всего расположить предмет из хрусталя на подоконнике – солнечный свет может усилить его свойства.

Чашка с водой

Об энергетических свойствах обычной воды известно уже давно. Считается, что она может воспринимать и хранить информацию, в том числе и привлекать богатство в дом и сохранять удачу и хорошую энергию.

Гвоздь

Да, может показаться странным держать в спальне гвоздь, но на самом деле этот обычный предмет имеет достаточно большое символическое значение. Он может привлекать в дом счастье и достаток, а также выполнять роль талисмана, чтобы защитить дом от завистников.