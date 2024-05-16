Как стать более уверенными в себе: 4 совета для лидера

Уверенность в себе - это очень важный шаг к успеху в любом деле: будь-то личная жизнь, работа или свой бизнес. Поэтому важно узнать о нескольких привычках, которые помогут вам чувствовать себя лучше и увереннее.

Уверенность в себе – это индикатор успешного человека, и она может очень сильно помочь вам фактически во всех делах, за которые вы беретесь. Поэтому нужно знать, на что обратить внимание, чтобы развить в себе это качество.

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Обратите внимание на осанку

Первое, чему вам нужно научиться – это занимать свое пространство, расправлять плечи и выравнивать спину, а также чувствовать опору в стопах. Сначала это может показаться непростой задачей, но впоследствии превратится в привычку и вторую натуру. Человек, который имеет хорошую осанку, выглядит более авторитетным и компетентным, а также успешным, и прежде всего – в собственных глазах.

Подвергайте сомнению самокритику

Негативные мысли о себе могут казаться правдивыми, но ваша задача – научиться тормозить их еще до того, как они начнут заполнять вашу голову. Здесь важно помнить, что мысли – это не факты, и они могут быть ошибочными.



Самокритика не всегда полезна / Фото Pexels

Определите личные границы

Личные границы могут быть разными: социальными, эмоциональными, физическими. Поэтому ответьте себе на вопрос, на какие темы вам не нравится говорить, что вас не устраивает в общении с людьми и тому подобное.

Вспомните ситуации, когда вы чувствовали себя некомфортно во время разговора, и ваши эмоции будут лучшим индикатором нарушения границ.

Познакомьтесь с собой

Неплохим началом может стать даже обычная анкета. Старайтесь отвечать честно и тщательно на вопросы, что вам больше всего нравится или не нравится, какие ваши планы и цели на год, сформулируйте источники вдохновения и мечты – и главное, не бойтесь к ним идти.