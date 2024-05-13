Конечно, на пути к цели, какой бы она ни была, всем приходится сталкиваться с немалым количеством сложностей. И здесь главное – знать, как их преодолеть и не сдаться, не потерять внутренний энтузиазм и пыл к работе.

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Крайний срок выполнения

Вы уже могли это замечать: чем больше у вас времени на выполнение задачи, тем больше вероятности, что вы будете его оттягивать. Это называют так называемый "законом Паркинсона" – работа заполняет все время, отпущенное на нее.

Для того, чтобы избежать этого и не заниматься работой в последний момент, вам нужно взять за привычку ставить для себя конкретные сроки на задачи и стараться укладываться в них.

Доверьтесь интуиции

Очень часто мы даже не решаемся на то, чтобы браться за новые дела, потому что слишком боимся столкнуться с неудачей, или же просто недостаточно уверены в себе и своих силах.

Поэтому попробуйте не тратить слишком много времени на планирование, обдумывание и подготовку. И в следующий раз, когда вы "зависнете" на задании и не будете знать, что делать дальше, попробуйте взяться за дело, которое придет в голову первым. С большой вероятностью это будет именно тем, что вам нужно делать, чтобы достичь цели.



Работу нужно доводить до конца / Фото Pexels

Развивайте привычку доводить дела до конца

Начинать, конечно же, всегда проще, чем заканчивать, но результат вы получите только на финишной прямой, поэтому она должна быть вашей целью. И выработать в себе привычку заканчивать дела на самом деле не сложнее, чем любое другое.

Вы можете начать с маленьких целей и затем наращивать обороты, и впоследствии заметите, что вам гораздо проще воплощать свои планы.

Не бойтесь бросить начатое

Да, это как бы идет вопреки всему, сказанному выше, но учитывайте то, что даже самые продуктивные и успешные люди могут бросать начатые дела. Особенно важно делать это в случае, когда вы понимаете, что результат не стоит ваших усилий.