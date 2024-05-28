Добавьте этот ингредиент к моющему средству: вы будете расходовать его вдвое меньше

Если вы хотите немного сэкономить на моющем средстве и покупать его реже, это вполне можно сделать –и совсем без потери качества мытья посуды. Нужно только добавить один ингредиент в бутылку.

Конечно, все мы знаем, что во время регулярной уборки и мытья посуды чистящие средства могут расходоваться очень быстро. И для того, чтобы немного экономить на них, нужно знать всего несколько лайфхаков, которые точно помогут.

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Как экономить средство для мытья посуды

Ежедневная рутина может забирать у вас не только время, но и немалую часть бюджетных средств. И для того, чтобы оптимизировать процесс, вам необязательно жертвовать качеством, или тратить слишком много времени.

Впрочем, существуют простые методы, которые помогут вам сэкономить на этих средствах – с использованием тех продуктов, которые можно найти у себя дома.

Кухонная соль

Да, вы могли об этом не думать, однако обычная поваренная соль может быть очень полезной для мытья посуды, особенно, если она каменная и грубая. Соль – это продукт, обладающий абразивными свойствами, и она может справиться даже с очень тяжелыми загрязнениями.

Вам нужно просто насыпать немного соли на губку, а затем добавить и гель для мытья посуды. После этого вы можете начинать мыть тарелки.



Соль поможет помыть посуду / Фото Pexels

Пищевая сода

Это – давно проверенное в быту средство, поэтому его точно стоит использовать. Сода может отмыть почти все на свете из-за своей едкой для грязи структуры. В сочетании сода и жидкость для мытья посуды могут творить настоящие чудеса. Добавить ее можно и непосредственно в емкость со средством, или же можно насыпать на губку во время чистки.

Зубной порошок

На удивление, зубной порошок – это один из лучших отбеливателей, который вы можете найти, ведь он создан специально для того, чтобы очищать зубы, но прекрасно действует и на других поверхностях.

Впрочем, благодаря своему составу он может также придать посуде глянцевого блеска и очистить его в труднодоступных местах.