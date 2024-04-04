Добавьте один ингредиент в землю во время посадки редиса: будет хороший урожай

Редис очень многие дачники сажают уже в марте, как только почва совсем немного прогревается, но сделать это можно и в апреле. Все же затягивать с севом не стоит.

Редис – это та культура, которая не боится даже кратковременных заморозков, поэтому она может стать одним из первых растений, которые вы можете посадить на огороде. И сделать это совсем несложно. И для того, чтобы получить лучший урожай, вам нужно знать несколько секретов, которыми пользуются опытные огородники.

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Как правильно посадить редиску

Редиска очень сильно любит рыхлую почву, и когда вы вскопали грядку, вам нужно добавить к ней немного биогумуса. Это органическое удобрение, которое является продуктом переработки отходов сельского хозяйства дождевыми червями и бактериями. Кроме того, проведите грядки для посадок семян на расстоянии примерно 8 сантиметров. Глубина каждого ряда должна быть не более, чем 2 – 3 сантиметра.

Также вы можете попробовать полить грядки раствором фитоспрорина – это популярный биофунгицид, который очень многие садоводы используют для лечения и профилактики грибковых и бактериальных болезней растений.



Редис нужно подкормить / Фото Pexels

Для того, чтобы приготовить раствор фитоспорина, вам нужно сделать следующее: развести в столовую ложку препарата в 2 столовых ложках теплой кипяченой воды. Затем нужно качественно перемешать, а полученный конентрат нужно развести в такой пропорции: 1 чайная ложка раствора на 1 литр воды.

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Семена редиса нужно положить на расстоянии примерно 5 сантиметров друг от друга, а как "линейку" вы можете использовать спичечный коробок. Семена вам нужно присыпать землей и ждать всходов.

Но кроме редиса в конце марта – начале апреля вы можете сеять в открытый грунт уже и салаты, морковь, пастернак и ряд других культур.