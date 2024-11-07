Ешьте перед сном эти 5 продуктов: больше никогда не будете просыпаться ночью

Идеальный бесперебойный сон – это, вероятно, мечта сотен людей. И иногда достичь его совсем непросто. Впрочем, питание играет в этом большую роль, чем вы можете подумать.

Некоторые продукты, оказывается, могут настроить вас на лучший, более комфортный сон, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И это не значит, что нужно устраивать перекусы прямо перед отдыхом. Зато нужно внимательнее подбирать пищу, которую вы потребляете на ужин.

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Орехи и семечки

И орехи, и семена являются прекрасными источниками белка и клетчатки, особенно в случае, если вы сочетаете их со свежими фруктами. Этот простой и легкий перекус перед сном поможет вам лучше отдохнуть и убережет от надоедливых пробуждений среди ночи.

Кроме того, орехи и семена содержат магний – минерал, который и поддерживает наш сон. Лучше всего будет остановиться на грецких орехах, фисташках, пекане и т.д., ведь в них содержатся также омега-3 жирные кислоты, которые играют важную роль в улучшении сна.

Греческий йогурт

Греческий йогурт – это пища, которая содержит немало белка, а также он достаточно вкусный. Кроме того, в йогурте есть достаточно много пробиотиков, которые могут поддерживать здоровье кишечника, а также йогурт считается хорошим источником витамина B12, который может улучшать основные процессы организма, и в том числе и влиять на сон.

Хумус с овощами

Если вы хотите перекусить чем-то пикантным, тогда хумус и овощи – это идеальный выбор для вас. Существует немало видов хумуса, и вы можете выбрать тот, что подойдет вам лучше всего. В хумусе содержится и белок, и клетчатка, а также там немало магния – минерала, важного для поддержания сна.



Хумус очень полезен перед сном / Фото Pexels

Сыр

Если вы хотите быстренько полакомиться чем-то прямо перед сном, кусочек твердого сыра может быть далеко не худшим вариантом. Особенно в случае, если вы соедините сыр с орехами или кусочком фрукта. Так вы можете получить дозу кальция, полезного для здоровья костей, а также помочь организму в выработке мелатонина, который также называют гормоном сна.

Попкорн

Возможно, попкорн в вашем воображении ассоциируется исключительно с кинотеатром, однако он может стать отличной низкокалорийной закуской, которая улучшит ваш сон. На самом деле это цельное зерно, из которого вы получите не только клетчатку, но и некоторые витамины группы В. И некоторые из них способствуют также улучшению сна. Впрочем, лучше выбирать несоленый попкорн и такой, содержащий как можно меньше масла.