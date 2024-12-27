Эти 5 продуктов идеально сочетаются с красным вином: стоит попробовать

К бокалу красного вина стоит подобрать приятную закуску. И некоторые тандемы могут быть неочевидным выбором, однако именно они могут на полную раскрыть вкус напитка.

Некоторые смелые сочетания красного вина и различных продуктов могут удивить ваших гостей и порадовать вас, сообщает 24 Канал. И некоторые закуски помогут лучше всего раскрыть вкус напитка.

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Черный шоколад с солью

Темный шоколад с содержанием какао от 70%, с тонкой ноткой соли идеально дополнит полусухие и полусладкие красные вина. А тандем вина и какао работает идеально: они усиливают друг друга, а соль добавляет изысканности напитку.

Жареные баклажаны с чесноком

Да, это сочетание точно не придет в голову первым. Впрочем, овощ имеет насыщенную текстуру и сладковатый привкус, и именно это делает его прекрасным дополнением к красному вину. Особенно хорошо подойдет закуска к сухому красному вину, ведь это смягчит его кислотность и подчеркнет фруктовые ноты.

Хумус

Его насыщенный вкус подойдет к крепкому красному вину. Подавать хумус стоит с овощами или мягким лавашем, а также можно добавить оливкового масла и паприки – это придаст закуске пикантности.



Хумус хорошо сочетается с вином / Фото Pexels

Жареное мясо или гриль

Красные крепкие вина хорошо сочетаются с мясом – стейками, шашлыком или барбекю. Дымный пикантный вкус мяса идеально дополнит и сбалансирует многогранность вина.

Горький кофе

Такой тандем напитков будет только усиливать их вкусы, ведь лучше всего кофе подойдет к полусладкому вину. Сварите свежий эспрессо и подавайте его маленькими порциями в сочетании с вином – этот контрастный дуэт раскроет самые неожиданные грани вкуса.