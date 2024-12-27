Ці 5 продуктів ідеально поєднуються з червоним вином: варто спробувати

До келиха червоного вина варто підібрати приємну закуску. Та деякі тандеми можуть бути неочевидним вибором, однак саме вони можуть на повну розкрити смак напою.

Деякі сміливі поєднання червоного вина та різних продуктів можуть здивувати ваших гостей та порадувати вас, повідомляє 24 Канал. І деякі закуски допоможуть найкраще розкрити смак напою.

Цікаво Ніколи не ставте тут сміттєве відро: 3 місця, де воно притягує біду

Чорний шоколад з сіллю

Темний шоколад з вмістом какао від 70%, з тонкою ноткою солі ідеально доповнить напівсухі та напівсолодкі червоні вина. А тандем вина й какао працює ідеально: вони підсилюють одне одного, а сіль додає вишуканості напою.

Смажені баклажани з часником

Так, це поєднання точно не прийде в голову першим. Втім, овоч має насичену текстуру та солодкавий присмак, і саме це робить його чудовим доповненням до червоного вина. Особливо добре підійде закуска до сухого червоного вина, адже це пом'якшить його кислотність та підкреслить фруктові ноти.

Хумус

Його насичений смак пасуватиме до міцного червоного вина. Подавати хумус варто з овочами чи м'яким лавашем, а також можна додати оливкової олії та паприки – це надасть закусці пікантності.



Хумус добре поєднується з вином / Фото Pexels

Смажене м'ясо чи гриль

Червоні міцні вина добре поєднуються з м'ясом – стейками, шашликом чи барбекю. Димний пікантний смак м'яса ідеально доповнить та збалансує багатогранність вина.

Гірка кава

Такий тандем напоїв буде тільки підсилювати їхні смаки, адже найкраще кава смакуватиме до напівсолодкого вина. Зваріть свіжий еспресо та подавайте його маленькими порціями у поєднанні з вином – цей контрастний дует розкриє найбільш несподівані грані смаку.