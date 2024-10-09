Какие средства для уборки должны быть у каждой хозяйки: запомните этот список

У каждой хозяйки дома должен быть базовый набор средств для уборки, которые помогут поддерживать чистоту дома. Редко кто использует одно средство на все случаи жизни, поэтому лучше запастись всеми необходимыми растворами, которые помогут во многих ситуациях.

Химические средства уже давно стали нашими надежными помощниками в уборке, пишут Porady 24. С их помощью нам удается легко и быстро убрать поверхности до блеска и избавиться от загрязнений или жирных пятен.

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Средство для чистки поверхностей

Это универсальное дезинфицирующее средство нужно для того, чтобы чистить кухонные столы, шкафы, подоконники или другие поверхности, с которой не справится влажная тряпка.

Средство для мытья окон

После дождя окна накапливают грязь, поэтому время от времени их надо мыть. Чтобы отчистить их до блеска, нам не обойтись без специального раствора для стекла, который помогает помыть окна или зеркала без разводов.

Средство для мытья пола

Чтобы поддерживать пол в чистоте, пылесоса недостаточно, поэтому нужно хотя бы несколько раз в неделю его мыть. Без специального средства для паркета, плитки или ламината нам не обойтись, поэтому жидкость для мытья пола – необходимость, которая должна быть в каждом доме.



Пол надо поддерживать в чистоте / Фото Pexels

Средство для чистки сантехники

В раковинах на кухне или в ванной часто забиваются трубы. В первом случае это происходит из-за остатков продуктов, во втором – из-за забивания волос. Чтобы легко очистить сантехнику, приобретите жидкую жидкость, которая способна очищать засоры.

Средство для чистки ковров

Из-за неосторожности на ковер может пролиться кофе или чай, или же остаться след от обуви или пятно от домашних любимцев. Чтобы быстро отчистить ковер, вам понадобится специальное средство.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Средство для мебели

Вытирать пыль с мебели можно с помощью тряпки, впрочем, лучший эффект будет тогда, когда вы воспользуетесь специальным полиролем, который оставит блеск на мебели и тщательно устранит отпечатки пальцев, которые особенно заметны и темных шкафах или полках.