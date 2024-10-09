Які засоби для прибирання мають бути в кожної господині: запам'ятайте цей список

У кожної господині вдома повинен бути базовий набір засобів для прибирання, які допоможуть підтримувати чистоту вдома. Рідко хтось використовує один засіб на всі випадки життя, тому краще запастися всіма необхідними розчинами, які допоможуть в багатьох ситуаціях.

Хімічні засоби вже давно стали нашими надійними помічниками у прибиранні, пишуть Поради 24. За їхньою допомогою нам вдається легко та швидко прибрати поверхні до блиску та позбутися від забруднень чи жирних плям.

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Засіб для чищення поверхонь

Цей універсальний дезінфікуючий засіб потрібен для того, щоб чистити кухонні столи, шафи, підвіконня чи інші поверхні, з якою не впорається волога ганчірка.

Засіб для миття вікон

Після дощу вікна накопичують бруд, тому час від часу їх треба мити. Щоб відчистити їх до блиску, нам не обійтися без спеціального розчину для скла, який допомагає помити вікна чи дзеркала без розводів.

Засіб для миття підлоги

Щоб підтримувати підлогу в чистоті, пилососу недостатньо, тому потрібно хоча б кілька разів на тиждень її мити. Без спеціального засобу для паркету, плитки чи ламінату нам не обійтися, тому рідина для миття підлоги – необхідність, яка має бути в кожному домі.



Підлогу треба підтримувати в чистоті / Фото Pexels

Засіб для чищення сантехніки

У раковинах на кухні чи у ванній часто забиваються труби. У першому випадку це стається через залишки продуктів, у другому – через забиття волосся. Щоб легко очистити сантехніку, придбайте рідку рідину, яка здатна очищувати засмічення.

Засіб для чищення килимів

Через необережність на килим може пролитися кава чи чай, або ж залишитися слід від взуття чи пляма від домашніх улюбленців. Щоб швидко відчистити килим, вам знадобиться спеціальний засіб.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Засіб для меблів

Витирати порох з меблів можна за допомогою ганчірки, втім найкращий ефект буде тоді, коли ви скористаєтеся спеціальним поліролем, який залишить блиск на меблях та ретельно усуне відбитки пальців, які особливо помітні та темних шафах чи полицях.