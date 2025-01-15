Положите одну безделушку под подушку: притянете деньги и любовь

Подкладывать что-то под подушку на удачу – это совсем не новый секрет. Раньше студенты клали туда учебники перед экзаменами, надеясь больше запомнить, но сейчас эзотерики предлагают использовать другую вещь.

Вы будете удивлены, та одна безделушка, что может притянуть удачу в дом, уже точно есть у вас дома, и вы легко найдете ее на кухне. Лавровый лист, оказывается, можно класть не только в суп, но и под подушку, сообщает 24 Канал.

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Зачем класть лавровый лист под подушку?

Лавровый лист – это незаменимый на кухне ингредиент и, кстати, не только из-за уникального вкуса. Оказывается, он еще и достаточно полезен и содержит достаточно много витаминов – например, витамин А и В, а еще марганец, железо, калий и кальций. Кроме того, в лавровом листе можно найти и немало эфирных масел.

И все эти свойства приправы были известны еще сотни лет назад, поэтому именно за это его и ценили. Лавровый лист используют и для очистки воздуха, ведь он может быстро нейтрализовать немало посторонних неприятных запахов. Но используют лавровые листья и в различных духовных практиках и приметах – ведь он может привлекать в дом богатство, удачу и любовь.

Прежде всего, под подушкой лавровый лист может помочь вам расслабиться и быстрее заснуть. Аромат кустарника очень приятный, и он точно поможет создать в спальне особую атмосферу.



Лавровый лист можно класть под подушку / Фото Pexels

Кроме того, во многих культурах было принято сжигать несколько сухих лавровых листочков для того, чтобы отпугнуть злых духов и негативную энергию. Но лавровый лист часто использовали и для того, чтобы осуществлять желания.

Нужно просто записать его прямо на листочке и положить под подушку, а потом поспать одну ночь. После этого листок сжигали, и желание тогда должно было сбыться. Также лавровый лист может притягивать любовь – для этого нужно пропитать несколько лавровых листочков апельсиновым маслом и положить в доме, где будут жить влюбленные. Так вы привлечете в дом достаток, взаимопонимание и вечную любовь.