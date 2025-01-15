Покладіть одну дрібничку під подушку: притягнете гроші та кохання

Підкладати щось під подушку на удачу – це зовсім не новий секрет. Раніше студенти клали туди підручники перед іспитами, сподіваючись більше запам'ятати, але зараз езотерики пропонують використати іншу річ.

Ви будете здивовані, та одна дрібничка, що може притягнути удачу в дім, вже точно є у вас вдома, і ви легко знайдете її на кухні. Лавровий лист, виявляється, можна класти не тільки в суп, але й під подушку, повідомляє 24 Канал.

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Навіщо класти лавровий лист під подушку?

Лавровий лист – це незамінний на кухні інгредієнт і, до речі, не тільки через унікальний смак. Виявляється, він ще й досить корисний та містить досить багато вітамінів – наприклад, вітамін А та В, а ще марганець, залізо, калій та кальцій. Окрім того, у лавровому листі можна знайти і чимало ефірних олій.

І всі ці властивості приправи були відомі ще сотні років тому, тож саме за це його й цінували. Лавровий лист використовують і для очищення повітря, адже він може швидко нейтралізувати чимало сторонніх неприємних запахів. Але використовують лаврове листя і у різноманітних духовних практиках та прикметах – адже він може приваблювати у дім багатство, удачу та любов.

Перш за все, під подушкою лавровий лист може допомогти вам розслабитися та швидше заснути. Аромат чагарнику дуже приємний, і він точно допоможе створити у спальні особливу атмосферу.



Лавровий лист можна класти під подушку / Фото Pexels

Окрім того, у багатьох культурах було заведено спалювати кілька сухих лаврових листочків для того, аби відлякати злих духів та негативну енергію. Але лавровий лист часто використовували й для того, аби здійснювати бажання.

Потрібно просто записати його прямо на листочку та покласти під подушку, а тоді поспати одну ніч. Після цього листок спалювали, і бажання тоді мало збутися. Також лавровий лист може притягувати кохання – для цього потрібно просочити кілька лаврових листочків апельсиновою олією та покласти у домі, де житимуть закохані. Так ви привабите в оселю достаток, взаєморозуміння та вічне кохання.