Сделайте это на огороде, как только снег сойдет: урожай в дальнейшем будет радовать

Начинающим огородникам может казаться, что февраль и начало марта – это слишком ранняя пора, чтобы выходить на огород. Но опытные дачники уже знают, что есть немало задач, требующих немедленного внимания.

Когда сходит снег на огороде, дачникам не стоит ждать– нужно сразу же приступать к делу, чтобы подготовить участок к посадкам, сообщает 24 Канал. Главное– не пропустить несколько важных задач, что нужно выполнить еще в феврале.

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Проверьте состояние почвы

Первое, что следует сделать– это проверить кислотность почвы на вашем участке. Для этого вы можете использовать тесты, продаваемых в магазинах. Определить содержание полезных веществ в земле вместо сложнее– поэтому самый простой способ восстановить участок после зимы– это внести перегной или компост.

Также не стоит отказываться от посева сидеративных культур. Обычно в это время высаживают бобовые или крестоцветные.

Распушите почву

Весной советуют делать это как можно скорее– после того, как взойдет снег и вода, земля может стать слишком жесткой. Для глубокой обработки обычно используют культиватор., а вот для поверхностного разрыхления пригодятся и обычные грабли.

Если зимой было недостаточно осадков, то почва весной может оказаться и пересушенной, поэтому потребует полива. А вот после увлажнения грядки нужно сразу же укрыть мульчей из соломы., что защитит землю от перепадов температуры.



Почву весной нужно разрыхлить / Фото Pexels

Побелка деревьев

Нужно заняться этим в феврале– марте, чтобы защитить растения от вредителей и меняющегося весеннего солнца, что может испечь кору. Также стоит заняться обрезкой– уберите все погибшие побеги на растениях, а у кустарников также нужно удалить слабые и лишние ветви.

Утро и повреждение, что за зиму могли нанести грызуны, нужно замазать садовым варом. А вот уже в конце сентября можно проводить первое опрыскивание деревьев химикатами.

Подкормите деревья

Как только снег сойдет, нужно подкормить плодовые деревья и ягодные кустарники азотными удобрениями. Если внести их вовремя, это может существенно ускорить рост растений весной– и особенно эти удобрения нужны примерзлым растениям.

Для плодовых деревьев лучше вносить раствор навоза.– ведро на 10 ведер воды, или же помета– ведро на 15– 20 ведер воды. Если нет органики, можно сделать раствор аммиачной селитры или мочевины– 2 столовые ложки на ведро воды.