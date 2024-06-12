5 дел, которые нужно сделать перед отключением света: не забудьте о них

Для того, чтобы стабилизационные отключения не стали для вас неприятностью, к ним нужно подготовиться заранее и выполнить несколько простых задач.

Летом подготовиться к отключениям света не так уж и сложно: вам не нужно думать о теплой одежде, одеяла или беспокоиться об обогреве дома. Впрочем, Porady 24 подготовили список дел, которые нужно выполнить перед отключением света.

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Вскипятите воду

Если у вас дома только электрическая плита, или же вы пользуетесь электрическим чайником, воду стоит вскипятить заранее. Так вы сможете потом приготовить еды, заварить чай или использовать ее для других нужд.

Зарядите гаджеты

Позаботиться о полном заряде на телефоне, ноутбуке и планшете нужно заранее, чтобы потом техника не подвела в важный момент. В идеале также запастись павербанком, но вам также нужно следить за тем, чтобы он постоянно был заряжен.



Гаджеты нужно вовремя заряжать / Фото Pexels

Запаситесь технической водой

У вас дома всегда должен быть запас технической воды, который нужно правильно рассчитать в соответствии с потребностями каждого человека. Учитывайте то, что у вас должна быть вода для гигиенических нужд, для приготовления пищи, для купания, полива цветов, ваших домашних любимцев и тому подобное.

Продукты, которые не портятся

Проверьте, есть ли у вас дома продукты, которые вы сможете приготовить без света. Вы можете запастись разнообразными крупами, сухофруктами, кашами быстрого приготовления, и тому подобное.

Запаситесь аккумуляторами холода

Если отключения света достаточно длительные, тогда это может повлиять на то, как хранятся продукты в вашем холодильнике. И с этим помогут аккумуляторы холода. Храните их в морозильной камере, а при необходимости перекладывайте в холодильник – они могут подарить еще 2 – 4 дополнительных часа прохлады для продуктов.