Стоит поспешить: 3 важных дела, которые нужно сделать до Пасхи

Пасхальные традиции могут существенно отличаться в каждом регионе и даже населенном пункте. Впрочем, все равно есть несколько важных дел, которые стоит успеть выполнить до праздника.

Уже приближается один из самых семейных и теплых праздников – Пасха. І 24 Канал делится списком дел, которые нужно выполнить до 20 апреля.

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Проведите уборку дома

Весенняя уборка – это чрезвычайно важная задача перед Пасхой. И эта уборка все же отличается от той, что вы проводите дома еженедельно. Нужно не только почистить вещи, помыть пол и убрать грязь, а также помыть места, к которым руки не доходили в течение длительного времени: вытяжку, верхушки шкафов, дверные ручки, микроволновка и холодильник и тому подобное.

Кроме того, нужно до Пасхи избавиться от всего хлама, что накопился в доме за год. Например, мы уже рассказывали, какие вещи нужно выбросить из спальни, чтобы она стала опрятной и чистой.

Завершить уборку нужно до Страстной пятницы.

Научитесь расписывать яйца

Вероятно, почти все знают, как делать яйца с помощью отвара луковой шелухи или свекольного сока. Но вот создание писанок – это интереснее, но одновременно и сложнее задание, за которое берут не все. Впрочем, приметы утверждают, что именно наличие писанок в доме может принести удачу и грядущий год.



Писанки делают перед Пасхой / Фото Pexels

Подготовьте страстную свечу

Страстная свеча – это та свеча, которую нужно не просто купить, а подготовить заранее, а лучше всего – выкачать собственноручно из воска. Также такие свечи украшают маковейскими цветами. Она должна гореть всю службу, а тогда ее зажженной несут домой.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Верили, что эта свеча имеет чрезвычайную силу и может защитить дом от зла и невзгод. Хранить ее нужно целый год, до следующего Чистого четверга.