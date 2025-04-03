Варто поспішити: 3 важливі справи, що потрібно зробити до Великодня

Великодні традиції можуть суттєво відрізнятися в кожному регіоні та навіть населеному пункті. Втім, все одно є кілька важливих справ, які варто встигнути виконати до свята.

Вже наближається одне з найбільш сімейних та теплих свят – Великдень. І 24 Канал ділиться списком справ, які потрібно виконати до 20 квітня.

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Проведіть прибирання дому

Весняне прибирання – це надзвичайно важливе завдання перед Великоднем. Та це прибирання все ж відрізняється від того, що ви проводите вдома щотижня. Потрібно не тільки почистити речі, помити підлогу та прибрати бруд, а також помити місця, до яких руки не доходили протягом тривалого часу: витяжку, верхівки шаф, дверні ручки, мікрохвильовка та холодильник тощо.

Окрім того, потрібно до Великодня позбутися усього мотлоху, що назбирався в домі за рік. Наприклад, ми вже розповідали, які речі потрібно викинути зі спальні, аби вона стала охайнішою та чистішою.

Завершити прибирання потрібно до Страсної п'ятниці.

Навчіться розписувати яйця

Певно, майже всі знають, як робити крашанки за допомогою відвару цибулиння чи бурякового соку. Але ось створення писанок – це цікавіше, але водночас і складніше завдання, за яке беруть не всі. Втім, прикмети стверджують, що саме наявність писанок у домі може принести удачу та прийдешній рік.



Писанки роблять перед Великоднем / Фото Pexels

Підготуйте страсну свічку

Страсна свічка – це та свічка, яку потрібно не просто купити, а підготувати завчасно, а найкраще – викачати власноруч з воску. Також такі свічки оздоблюють маковійськими квітами. Вона має горіти всю службу, а тоді її запаленою несуть додому.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Вірили, що ця свічка має надзвичайну силу та може захистити оселю від зла та негараздів. Зберігати її потрібно цілий рік, аж до наступного Чистого четверга.