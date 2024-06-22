5 дел в доме, которые нужно сделать до Троицы: самое время их завершить

День Святой Троицы – это очень важный религиозный праздник для многих людей, поэтому и дом к нему нужно подготовить заранее.

В этом, 2024 году, Троица приходится на 23 июня. И говорят, что готовиться к ней нужно не менее тщательно, чем к Пасхе. Поэтому вот самые важные дела, которые нужно уладить к празднику.

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Уберите дом и двор

Уборку в доме нужно провести чрезвычайно тщательно, чтобы на Троицу там было идеально чисто. Считается, что встречать праздник в неубранном доме – это очень плохая примета. Также заблаговременно вам стоит заняться и несколькими дополнительными делами: а именно постирать гардины и полотенца.

Закончите посевные работы

Суббота перед Троицей – это последний день, когда вы можете посадить что-то на огороде. Говорят, что если посадишь до Троицы, а на Зеленые праздники "замаишь" – все посаженное непременно взойдет.



Работу на огороде нужно закончить до Троицы / Фото Pexels

Украсьте дом зеленью

На Троицу принято украшать дом срезанными цветами, ветвями деревьев и травами. Пол также нужно застелить аиром, полынью или чабрецом. И все же есть несколько деревьев, которые использовать не стоит: а именно осину и иву.

Зато главный атрибут Троицы – это береза. Именно это дерево олицетворяет силу Святого Духа.

Помяните умерших

За день до Троицы отмечают Троицкую поминальную субботу. В этот день традиционно нужно сходить на кладбище и помянуть умерших родственников. Кроме того, это возможность также навести порядок на кладбище: убрать мусор и высадить цветы.

Приготовьте праздничные блюда

Традиции утверждают, что на Троицу нужно поставить на стол щедрое угощение, и тогда год не будете знать бедности. Поэтому к Зеленым праздникам нужно приготовить кутью, пироги с творогом, мед и другие сладости.

Еще один обязательный атрибут Троицы – это караваи, ведь они являются символом достатка и счастья. В праздник им нужно угостить родственников, друзей и соседей.