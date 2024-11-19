Совсем скоро начнутся заморозки, и последний месяц осени – это также последний шанс подготовить ваши растения к наступлению зимы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Lifehacker. Для того, чтобы ни о чем не забыть, стоит свериться с простым контрольным списком.

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Посадите новые деревья, кусты и луковичные растения

Осень – это прекрасное время для посадки многих растений. Часто идет дождь, а это значит, что земля мягкая и пригодна к обработке, пока не замерзнет. Вы можете высадить много деревьев, кустов и многолетних растений, например луковицы и низкорослые цветы.

Очистите грядки

Если в этом году вы немного медленно убирали свои грядки после лета, то ноябрь – это ваш последний шанс приступить к этой работе перед тем, как земля замерзнет и ее укроет снег.

Сначала нужно вытащить все, что осталось съедобное, после этого измельчите растения, оставляя корни на месте для компостирования за зиму.

Убедитесь, что вы вырвали все сорняки, чтобы они не имели даже шанса отрастить корни или выбросить семена.

Обрежьте спящие летние деревья

Правило обрезки заключается в том, что нужно подождать, пока растение перейдет в состояние покоя. Обычно это наступает после того, как растение зацветет, и ноябрь – это прекрасное время для многих летних цветущих и плодоносящих деревьев.



В ноябре нужно заняться обрезкой деревьев / Фото Pexels

Но вам нужно выбрать сухой, а не влажный день, ведь влага может способствовать развитию вирусов и грибков.

Опрыскайте растения от грибка и вредителей

Подпитывать на этот момент уже слишком поздно, ведь подкормка способствует новому росту, которое вы точно не хотите спровоцировать в ноябре. Зато нужно позаботиться об обработке растений от вредителей.

Это называется “спящее опрыскивание” и означает, что вы обрабатываете растение тогда, когда растение находится в состоянии покоя.

Подготовьте свою оросительную систему к зиме

Если вы не осушили свою оросительную или капельную систему и живете в регионах, где существует угроза заморозков, тогда нужно уже взяться за эту задачу. Слейте воду из шлангов и уберите их, спрячьте инструменты, решетки и остальной садовый инвентарь.

Оставьте газон в покое

Если вы еще не прекратили косить газон, то сейчас самое время остановиться. Прекратите также полив, посев и подкормку. Ноябрь – это месяц, когда ваш газон должен перейти в состояние покоя.