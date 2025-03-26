5 вещей, которые профессионалы делают каждое утро: у них дома всегда чисто

Поддерживать идеальный порядок в своем доме в любое время суток может казаться практически невозможной задачей. Но всего несколько советов помогут вам приблизиться к этой цели.

Уборка – это неприятная обязанность, с которой хочется разобраться как можно быстрее, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И большинство людей даже не думают над тем, чтобы начинать свой день с уборки – а впрочем, несколько простых привычек могут изменить вид вашего дома.

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Застелите кровать

Начать стоит с простого, и все же необходимого. Застелить кровать сразу же после того, как вы с нее встанете – это отличный способ начать продуктивный день в чистой спальне.

Если застелить кровать, вся комната сразу же начнет выглядеть более опрятной. А вот разложенная кровать создает впечатление хаоса и неорганизованности.

Протрите раковину в ванной

Брызги зубной пасты, остатки мыла и макияжа – это те вещи, которые постоянно оказываются на белых стенках вашей раковины в ванной комнате. И если вы оставите этот беспорядок на целый день, впоследствии убрать его будет значительно сложнее.

А вот быстрое протирание губкой или тряпкой каждое утро поможет вам избежать накопления грязи на раковине или столешницах.

Кстати, ранее мы рассказывали о привычках неряшливых людей, которые приводят к тому, что дом выглядит грязным и неуютным.

Разгрузите посудомоечную машину

В идеале это нужно делать еще накануне вечером, чтобы вы проснулись, а вся посуда, сухая и чистая, уже стояла на полках. Но утро – это тоже отличное время, чтобы разобраться с этой задачей. Так вы можете освободить пространство в приборе, чтобы наполнять его в течение дня – и тогда кухня будет оставаться визуально чище.



Посудомоечную машину нужно разгружать вовремя / Фото Pexels

Вынесите мусор

Переполненный мусорный пакет на кухне может не только портить общее впечатление от комнаты, но еще и вонять. Поэтому если вы заметили, что пора выбросить мусор, затягивать с задачей не стоит – сделайте это сразу. Это простое задание занимает всего несколько минут, и уже может изменить к лучшему запах и вид вашего дома.

Протрите ручки холодильника и микроволновой печи

Кухня утром обычно – это достаточно занятое место, поэтому вы можете взять за привычку протирать все места, которых чаще всего касаются. Обычно это ручки шкафов, холодильника, микроволновой печи.