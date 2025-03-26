Большинству людей кажется, что они прекрасно умеют пользоваться стиральной машиной – впрочем, не все знают, зачем в лотке для порошка нужны целых три отсека, сообщает 24 Канал. Но для того, чтобы качественно стирать вещи и получать лучший результат от каждого запуска стиралки, нужно все же разобраться в назначении всех отделов лотка.

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Зачем в стиральной машине три лотка?

Если вы уже заметили, что в лотке для порошка не один, а целых три отсека, вы могли и заинтересоваться, зачем они нужны. Все они подписаны и обозначены цифрами, звездочкой или цветком, а порядок может зависеть от марки вашей стиральной машины.

Цифра 1, или же буква А обозначает отсек, что предназначен для предварительной стирки или замачивания белья. Предварительная стирка – это очень полезная функция, которую используют далеко не все, ведь не знают о ней.

Если у вас есть одежда с очень сложными и устаревшими пятнами, тогда предварительная стирка – это именно то, что нужно. Во время нее ткань одежды набухает и растягивается, и тогда машинке проще справиться с грязью.

Но если программа стирки не предусматривает этого процесса, отсек стоит оставить пустым. В противном случае засыпьте в него порошок, и он смоется в барабан во время первого этапа стирки.



Первый отсек используется для предварительной стирки / Фото Pexels

Буква В или арабская цифра 2 обозначает отсек для основной стирки. Именно этот отсек вы обычно и используете во время стирки и засыпаете в него порошок при использовании любого режима.

Последний отсек, обозначенный значком звездочки или цветочка, указывает, что отсек предназначен для заливки кондиционера или ополаскивателя. Заливать его следует до стирки, или прямо в его процессе – важно только успеть до того, как стиральная машина начнет набирать воду для полоскания – иначе средство просто не попадет в барабан.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, нужно ли выключать стиральную машину из розетки каждый раз после окончания цикла стирки.

Можно ли засыпать порошок прямо в барабан?

Многие во время стирки вообще не пользуются отсеками в лотке для порошка, а засыпают средства прямо в барабан. Впрочем, эксперты предупреждают, что это далеко не лучшая идея – ведь такое использование порошка приведет к тому, что вы будете менее экономно использовать средство.

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Кроме того, так порошок может не раствориться полностью и проникнуть глубоко в волокна вашей одежды, оставляя светлые и заметные пятна на нем.