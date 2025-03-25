Многие даже не задумываются о том, чтобы выключать стиральную машину из розетки. Другие же делают это после каждого цикла стирки. Но кто из них прав, объясняет 24 Канал.

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Нужно ли выключать стиральную машину из розетки?

Стиральная машина – это настоящая королева ванной комнаты. Но если вы хотите, чтобы она работала исправно и не сломалась раньше времени, нужно запомнить правила пользования ею. В частности, понять, нужно ли выключать ее из розетки.

Эксперты убеждены, что если вы уверены в безопасности своей электропроводки, тогда отключать стиральную машину из розетки после каждой стирки не нужно. А вот если проводка ненадежная, тогда лучше не держать прибор включенным постоянно. Из-за перепадов напряжения может стать возгорание, или же прибор просто сломается.



Стиральную машину советуют выключать из розетки / Фото Pexels

Но кроме причин безопасности есть и еще одна, которая может заставить вас изменить свое мнение относительно того, стоит ли выключать стиралку из розетки – экономия. Некоторые стиральные машины потребляют небольшое количество электроэнергии постоянно – даже тогда, когда на самом деле не работают.

И выключение из розетки поможет уменьшить счета, хоть и не слишком сильно. Кроме того, эксперты советуют выключать стиральную машину из розетки в грозу. И стиральная машина – это не единственный прибор, который нужно выключать из розетки для экономии. Оказывается, всего два прибора в вашем доме потребляют четверть электричества, и вы об этом даже не подозреваете.

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Но есть еще несколько важных правил относительно стиральной машины и розетки. Прежде всего, включать прибор можно только в свою, отдельную розетку. Ни в коем случае не подключайте стиралку к тройнику или удлинителю – это может повлиять на электропроводку и работу вашего прибора.

Кроме того, убедитесь, что розетка в исправном состоянии. Если с ней что-то не так, сначала отремонтируйте ее, а только потом используйте прибор с ней.