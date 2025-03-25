Чимало людей навіть не замислюються про те, аби вимикати пральну машину з розетки. Інші ж роблять це після кожного циклу прання. Та хто з них має рацію, пояснює 24 Канал.

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Чи потрібно вимикати пральну машину з розетки?

Пральна машина – це справжня королева ванної кімнати. Але якщо ви хочете, аби вона працювала справно та не зламалася раніше часу, потрібно запам'ятати правила користування нею. Зокрема, зрозуміти, чи потрібно вимикати її з розетки.

Експерти переконані, що якщо ви впевнені у безпеці своєї електропроводки, тоді відмикати пральну машину з розетки після кожного прання не потрібно. А ось якщо проводка ненадійна, тоді краще не тримати прилад ввімкненим постійно. Через перепади напруги може стати загоряння, або ж прилад просто зламається.



Пральну машину радять вимикати з розетки / Фото Pexels

Але окрім причин безпеки є й ще одна, яка може змусити вас змінити свою думку щодо того, чи варто вимикати пралку з розетки – економія. Деякі пральні машини споживають невелику кількість електроенергії постійно – навіть тоді, коли насправді не працюють.

І вимкнення з розетки допоможе зменшити рахунки, хоч і не надто сильно. Окрім того, експерти радять вимикати пральну машину з розетки в грозу. Та пральна машина – це не єдиний прилад, який потрібно вимикати з розетки задля економії. Виявляється, всього два прилади у вашому домі споживають чверть електрики, і ви про це навіть не підозрюєте.

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Та є ще кілька важливих правил щодо пральної машини та розетки. Перш за все, вмикати прилад можна тільки у свою, окрему розетку. В жодному разі не під'єднуйте пралку до трійника чи подовжувача – це може вплинути на електропроводку та роботу вашого приладу.

Окрім того, переконайтеся, що розетка у справному стані. Якщо з нею щось не так, спершу відремонтуйте її, а тільки потім використовуйте прилад з нею.