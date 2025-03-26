Більшості людей здається, що вони чудово вміють користуватися пральною машиною – втім, не всі знають, навіщо у лотку для порошку потрібні цілі три відсіки, повідомляє 24 Канал. Але для того, аби якісно прати речі та отримувати найкращий результат від кожного запуску пралки, потрібно все ж розібратися у призначенні усіх відділів лотка.

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Навіщо в пральній машині три лотки?

Якщо ви вже помітили, що у лотку для порошку не один, а аж цілих три відсіки, ви могли й зацікавитися, навіщо вони потрібні. Всі вони підписані та позначені цифрами, зірочкою чи квіткою, а порядок може залежати від марки вашої пральної машини.

Цифра 1, або ж літера А позначає відсік, що призначений для попереднього прання чи замочування білизни. Попереднє прання – це надзвичайно корисна функція, яку використовують далеко не усі, адже не знають про неї.

Якщо у вас є одяг з дуже складними та застарілими плямами, тоді попереднє прання – це саме те, що потрібно. Під час нього тканина одягу набухає та розтягується, і тоді машинці простіше впоратися із брудом.

Та якщо програма прання не передбачає цього процесу, відсік варто залишити порожнім. У іншому випадку засипте у нього порошок, і він змиється до барабана під час першого етапу прання.



Перший відсік використовується для попереднього прання / Фото Pexels

Літера В чи арабська цифра 2 позначає відсік для основного прання. Саме цей відсік ви зазвичай і використовуєте під час прання та засипаєте у нього порошок під час використання будь-якого режиму.

Останній відсік, що позначений значком зірочки чи квіточки, вказує, що відсік призначений для заливання кондиціонера чи ополіскувача. Заливати його слід до прання, або ж прямо в його процесі – важливо тільки встигнути до того, як пральна машина почне набирати воду для полоскання – інакше засіб просто не потрапить до барабана.

До речі, раніше ми вже розповідали, чи потрібно вимикати пральну машину з розетки щоразу після закінчення циклу прання.

Чи можна засипати порошок прямо в барабан?

Чимало людей під час прання взагалі не користуються відсіками у лотку для порошку, а засипають засоби прямо у барабан. Втім, експерти попереджають, що це далеко не найкраща ідея – адже таке використання порошку призведе до того, що ви будете менш економно використовувати засіб.

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Окрім того, так порошок може не розчинитися повністю та проникнути глибоко у волокна вашого одягу, залишаючи світлі та помітні плями на ньому.