От этих 4 вещей нужно избавиться до начала лета

Конечно, сейчас еще в разгаре весна, но готовиться к лету нужно заранее. И, в частности, нужно и навести порядок у себя в доме.

Возможно, этим летом вы планируете путешествия, выходы на природу и тому подобное. В таком случае вы точно не хотите, чтобы вас сдерживала беспорядочная дом, поэтому нужно навести порядок в нескольких ключевых частях вашего дома.

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Солнцезащитный крем с истекшим сроком годности

До начала лета есть еще достаточно времени, поэтому стоит найти хотя бы несколько минут для того, чтобы посмотреть флаконы с солнцезащитными кремами, которые вы купили еще в предыдущем году или даже раньше и не успели использовать до конца.

Проверьте, действительно ли срок годности вашего продукта еще не закончился, и в случае, если так – просто выбросьте его. В конце концов, использование просроченного солнцезащитного крема может привести к солнечным ожогам или другим неприятным кожным реакциям.

Также обратите внимание на ваш запас различных средств от насекомых. Если вы не хотите, чтобы ваш следующий выход на природу испортили нежелательные гости, нужно заранее позаботиться о том, чтобы флакончики были полными и непросроченными.

Гараж

Многие люди используют гаражи как свалку для многих вещей, которые жалко выбросить, но нет смысла оставлять в доме. Там может быть и мебель, и старые инструменты, и даже устаревшие гаджеты.

Конец и середина весны – это идеальное время для того, чтобы разобрать завалы в вашем гараже. Поэтому прекратите держаться за вещи, которыми уже никогда не будете пользоваться, и сделайте свой гараж чистым местом, где вам не придется тратить часы на то, чтобы что-то найти.

Ваш шкаф и комод

Еще одно место, к которому вам нужно присмотреться весной – это ваш шкаф. Его нужно чистить каждые три месяца. Перед началом лета вы можете наконец убрать все теплые вещи, чтобы они не занимали место на полках, или разложить легкие вещи, которые до того прятали в ящиках или коробках.

Шкаф для белья

Вот последнее место, в которое многие забывают заглядывать и убирать там. Несмотря на то, что белье может служить вам годами, оно все же со временем изнашивается. Поэтому обязательно обратите внимание на то, нет ли на ваших простынях пятен, потертостей или даже дыр.

На ваших наволочках также могут оставаться следы от макияжа, которые не может убрать даже стирка. А если полки вашего шкафа для белья слишком переполнены, подумайте о том, чтобы избавиться от наиболее старых комплектов, которыми вы редко пользуетесь.