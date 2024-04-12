Цих 4 речей потрібно позбутися до початку літа

Звісно, зараз ще в розпалі весна, та готуватися до літа потрібно заздалегідь. І, зокрема, потрібно і навести лад у себе в оселі.

Можливо, цього літа ви плануєте подорожі, виходи на природу тощо. У такому випадку ви точно не хочете, щоб вас стримувала безладна оселя, тож потрібно навести порядок у кількох ключових частинах вашого дому.

Цікаво Ніколи не робіть ці помилки із пральною машиною: вона може зламатися

Сонцезахисний крем з закінченим терміном придатності

До початку літа є ще вдосталь часу, тож варто знайти принаймні кілька хвилин для того, щоб переглянути флакони із сонцезахисними кремами, які ви купили ще попереднього року чи навіть раніше і не встигли використати до кінця.

Перевірте, чи справді термін придатності вашого продукту ще не закінчився, і у випадку, якщо так – просто викиньте його. Зрештою, використання протермінованого сонцезахисного крему може призвести до сонячних опіків чи інших неприємних шкірних реакцій.

Також зверніть увагу на ваш запас різних засобів від комах. Якщо ви не хочете, щоб ваш наступний вихід на природу зіпсували небажані гості, потрібно заздалегідь подбати про те, щоб флакончики були повними і непротермінованими.

Гараж

Чимало людей використовують гаражі як звалище для багатьох речей, які шкода викинути, але немає сенсу залишати в оселі. Там можуть бути і меблі, і старі інструменти, і навіть застарілі гаджети.

Кінець і середина весни – це ідеальний час для того, щоб розібрати завали у вашому гаражі. Тож припиніть триматися за речі, якими вже ніколи не будете користуватися, і зробіть свій гараж чистим місцем, де вам не доведеться витрачати години на те, щоб щось знайти.

Ваша шафа та комод

Ще одне місце, до якого вам потрібно придивитися навесні – це ваша шафа. Її потрібно чистити кожні три місяці. Перед початком літа ви можете нарешті прибрати усі теплі речі, щоб вони не займали місце на полицях, або ж розкласти легкі речі, які до того ховали у шухлядах чи коробках.

Шафа для білизни

Ось останнє місце, у яке чимало людей забувають заглядати і прибирати там. Попри те, що білизна може служити вам роками, вона все ж з часом зношується. Тож обов'язково зверніть увагу на те, чи немає на ваших простирадлах плям, потертостей чи навіть дірок.

На ваших наволочках також можуть залишатися сліди від макіяжу, які не може прибрати навіть прання. А якщо полиці вашої шафи для білизни занадто переповнені, подумайте про те, щоб позбутися найбільш старих комплектів, якими ви рідко користуєтеся.