В беготне и хлопотах перед праздниками очень легко забыть о какой-то комнате или безделушке, где накопилось немало грязи и пыли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Bond Cleaning. Впрочем, встречать Рождество в грязном доме не хочется никому, поэтому проверьте себя по списку всего, что нужно почистить уже сейчас.

Интересно Что поставить в углу на углу в Сочельник: 5 важных предметов

Духовка

На Рождество немало блюд запекаются в духовке – печенье, мясо и тому подобное. И обычно приготовление не обходится без того, что на решетках накапливается жир и остатки пищи, появляются стойкие пятна и разводы.

Перед праздником стоит снять решетки с прибора и замочить их в горячей воде с мылом. Раствор белого уксуса и мыльной воды тем временем распылите внутри духовки и оставьте на несколько минут.

Пастой из пищевой соды можно воспользоваться для того, чтобы удалить накопленный жир.

Ванная комната

Ванная – это место, где вас может ожидать достаточно большое количество неприятных сюрпризов, и перед Рождеством нужно обратить особое внимание на маленькие и, казалось бы, незначительные детали, о которых вы забывали в течение всего года.

Проверьте закоулки на наличие протечек и плесени.

Очистите душевую лейку, шторку и стены.

Протрите стеклянные дверцы и зеркала.

Выстирайте коврик.

Очистите плитку и линии затирки.

Ковры

Хотите насладиться рождественскими праздниками? Заранее почистите ковер, чтобы не пришлось приводить его в порядок в последний момент. Вы будете удивлены тем, сколько пыли, грязи, жира и микробов он содержит.



Ковры нужно чистить довольно часто / Фото Pexels

Пропылесосьте ковер, а после этого очистите его с помощью специального средства и жесткой щетки.

Помойте посуду

Конечно же, после ужина и обеда вы всегда моете свои тарелки и кастрюли, но как насчет праздничного сервиза, что вы достаете из серванта несколько раз в год? Убедитесь заранее, что на бокалах нет разводов от воды, а все тарелки были качественно вымыты после предыдущего использования.

Очистите все шкафы

Нельзя забыть и о кухонных шкафах – самое время избавиться от всех просроченных, сломанных и пустых предметов. Также можно пересмотреть и содержимое кладовой и убрать в ней беспорядок. Это поможет вам и оценить, есть ли у вас дома все необходимые продукты для приготовления праздничного ужина.

Пол

Независимо от того, покрыт ли у вас дома пол линолеумом, плиткой или деревом, его нужно обязательно качественно почистить перед появлением гостей, чтобы избавиться от остатков мусора, грязи и пыли.