5 вещей, которые нужно выбросить из ванной до конца лета

Лето уже, к сожалению, почти закончилось, а значит, снова приходит время провести сезонную уборку. И она также не должна обходить и вашу ванную комнату.

Если вы не знаете, с чего начать сезонную уборку, тогда почему бы не взяться за организацию ванной комнаты? В конце концов, если ваши полки выглядят просто забитыми различными вещами, это означает, что части из них, вероятно, нужно избавиться.

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Солнцезащитный крем

Возможно, к концу лета вы уже использовали большую часть своего солнцезащитного крема, и даже частично использованные бутылки все же важно проверить. Просмотрите коллекцию и выбросьте все, что просрочено, не помогает против солнечных ожогов или вызывает аллергическую реакцию.

Также очень важно проверить время использования. Многие вещи, которые лежат в вашей ванной комнате, имеют его, и это не то же самое, что срок годности. Даже если он еще не истек, проверьте, сколько времени можно пользоваться вещью с момента открытия. И если вы делаете это слишком долго, избавьтесь от нее.

Перекись водорода

Вы, возможно, уже совсем забыли о той бутылке перекиси водорода, что спряталась под раковиной в ванной комнате. Впрочем, она уже, скорее всего, потеряла свою эффективность. Дело в том, что перекись водорода действует в течение 1 – 6 месяцев после открывания бутылки.

Средства первой помощи

Не стоит держать дома просроченные средства медицинской помощи. Поэтому если вы давно не заменяли свой, тогда нужно как можно скорее этим заняться.

Просроченные косметические средства

Если сыворотка для лица вызвала у вас высыпания еще три месяца назад, почему она все еще стоит у вас в ванной комнате? Самое время попрощаться с продуктами, которые не оправдали ваших ожиданий. Если они новые, но не подошли вам, можете передать их друзьям, а если уже старые – просто выбросьте бутылочки.



Косметику нужно проверять / Фото Pexels

Старые полотенца и мочалки

Ваша мочалка для душа уже протерлась до дыр или рассыпается прямо в руках? Самое время купить новую и избавиться от старой. То же касается и полотенец, которые уже не выглядят свежими даже после стирки.