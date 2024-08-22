Чтобы готовить свежие яйца и наслаждаться их вкусом, стоит осуществить несколько лайфхаков, которые помогут понять, можно ли их употреблять, или лучше выбросить.

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Опустите в воду

Наберите в емкость холодную воду и поместите в нее яйцо. Если оно будет горизонтально лежать на дне – оно свежее. Если немного поднялось или встало вертикально, то уже не первой свежести, но вполне пригодно для приготовления горячих блюд или добавления в тесто. А вот если яйцо всплыло на поверхность – можете считать, что оно испорчено.



Простые лайфхаки, которые помогут определить свежесть яиц / Фото Pexels

Потрясите

Поднесите яйцо к уху и потрясите. Если не чувствуете никаких звуков – оно свежее. Если же слышите, что внутри болтается желток, то яйцо уже не первой свежести. И если чувствуются заметные бульканья и хлюпанье, то яйцо уже совсем несвежее.

Разбейте

Разбейте яйцо на тарелку и посмотрите на содержимое. Если желток плотный, упругий, хорошо держится и не растекается – это признак, что яйцо свежее. Если же яйцо растеклось, а белок слишком жидкий, то такое яйцо стоит выбросить, потому что оно старое.