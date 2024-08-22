Щоб готувати свіжі яйця та насолоджуватися їхнім смаком, варто здійснити кілька лайфхаків, які допоможуть зрозуміти, чи можна їх вживати, чи краще викинути.

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Опустіть у воду

Наберіть в ємність холодну воду та помістіть в неї яйце. Якщо воно буде горизонтально лежати на дні – воно свіже. Якщо трохи піднялося чи встало вертикально, то вже не першої свіжості, але цілком придатне для приготування гарячих страв чи додавання в тісто. А от якщо яйце спливло на поверхню – можете вважати, що воно зіпсоване.



Прості лайфхаки, які допоможуть визначити свіжість яєць / Фото Pexels

Потрясіть

Піднесіть яйце до вуха та потрясіть. Якщо не відчуваєте ніяких звуків – воно свіже. Якщо ж чуєте, що всередині бовтається жовток, то яйце вже не першої свіжості. Та якщо відчуваються помітні булькання та хлюпання, то яйце вже зовсім несвіже.

Розбийте

Розбийте яйце на тарілку та подивіться на вміст. Якщо жовток щільний, пружний, добре тримається і не розтікається – це ознака, що яйце свіже. Якщо ж яйце розтеклося, а білок занадто рідкий, то таке яйце варто викинути, бо воно старе.