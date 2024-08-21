Виявляється, що те, як ви жуєте, сильно впливає не тільки на те, як ви їсте й проковтуєте їжу, але також ретельне жування потрібне для того, щоб уникнути багатьох проблем з травленням та проблем зі здоров'ям. І про ознаки, що ви жуєте неправильно, розповіла дієтологиня Крісті дель Коро.

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У вас часто виникає печія

Кожен, хто боровся з печією, знає, що це відчуття зовсім не з найкращим. І жування викликає вироблення соляної кислоти у шлунку, а це значить, що шлунок готовий до розщеплення їжі. Та якщо ви не пережовуєте її повністю, це призводить до того, що у шлунку не буде достатньо кислоти, аби сприяти травленню.

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Ви відчуваєте проблеми з травленням

Недостатнє жування – це також погана новина і для вашого кишківника. І ось чому: коли їжа потрапляє зі шлунка до тонкого кишківника, підшлункова виділяє ферменти, а жовчний міхур – жовч. І обидва елементи ще більше розщеплюють їжу, та вони можуть ферментувати неперетравлену їжу, і тоді бактерії будуть розмножуватися.

Це призводить до газоутворення, здуття живота, нетравлення чи закрепів.

Ви не засвоюєте багато поживних речовин

Жування допомагає організму розщеплювати вуглеводи, жири та білки на молекули, які поглинаються тонким кишківником.

Та коли їжа недостатньо пережована, білки та жири не розщеплюються повністю, а це ускладнює поглинання поживних речовин кишківником.



Жування дуже важливе для травлення / Фото Pexels

Ви переїдаєте

Якщо не пережовувати їжу ретельно, ви, скоріш за все, з'їсте усе на тарілці надто швидко і, як наслідок, переїсте. Через те, що ви дуже мало жуєте, вам буде важче прислухатися до сигналів ситості, про які сповіщає ваше тіло, коли ви ситі.

Вам важче насолоджуватися їжею

Надто швидке жування може перешкодити вам по-справжньому отримувати задоволення від їжі. Натомість якщо ви жуєте досить уважно, ви можете задіяти усі свої органи чуття та відчути, як їжа пахне, виглядає, яку має консистенцію та, головне, як смакує.