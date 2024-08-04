С рюкзаком на природу: вот 5 вещей, о которых все постоянно забывают

Отдых на природе – это отличный способ отдохнуть, провести выходные и зарядиться энергией. Но в спешке сборов очень легко забыть о нескольких важных вещах, без которых отдых усложнится.

На природе хочется уделить все возможное внимание отдыху, качественному общению, активным играм – а вовсе не сложностям со снаряжением или едой. Поэтому для того, чтобы избежать таких досадных ситуаций, нужно внимательно складывать вещи в рюкзак. І Porady 24 подготовили список вещей, которые точно не стоит забывать.

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Аптечка

Аптечка со средствами первой помощи – это то, что точно должно быть в вашем рюкзаке. Но может возникнуть вопрос – что же в нее положить? Список небольшой, но забывать ни одно из этих средств не стоит: бинт, йод или перекись водорода, таблетки от диареи и тошноты, таблетки от головной боли.

Также не помешает положить гель алоэ вера – он может быть чрезвычайно полезным в случае солнечных ожогов.

Горелка

Не везде удастся развести костер для приготовления пищи, а горелка легко зажигается и гаснет, и это сэкономит вам не только силы, но и немало времени. Кроме того, этот инструмент просто незаменим в плохую погоду.

С помощью горелки можно и подогреть воду, и приготовить любую походную пищу. Кроме того, горелка дает контролируемый огонь, а это снижает риск пожара по сравнению с костром.

Средства от насекомых

В августе насекомые – мухи, комары и осы становятся особенно активными, и вы точно не хотите, чтобы они беспокоили вас во время отдыха и испортили его. Поэтому лучше заранее позаботиться о том, чтобы они к вам не приближались.



Защититься от насекомых очень важно / Фото Pexels

Вот какие средства могут быть полезными:

спирали от комаров;

липкие ленты от мух;

спреи и аэрозоли;

браслеты от комаров;

кремы с репеллентными свойствами.

Солнцезащитный крем

Даже если вы не собираетесь загорать, без солнцезащитного крема в любой поездке на природу не обойтись. Он защитит вас от воздействия ультрафиолета, появления пигментации и ожогов. Кроме того, он также защитит вашу кожу и от преждевременного старения.

Вещи для развлечений

Стоит также заранее позаботиться и о том, как вы будете развлекать себя во время отдыха. И подумайте и о том, чтобы эти развлечения были интересны всем участникам похода или пикника. Вот несколько вариантов: