Что взять с собой летом в горы: инструкция для новичков

Поход в горы – это отличный способ отдохнуть и набраться новых положительных впечатлений. Но для того, чтобы поездка была удачной, нужно правильно собрать все вещи и ничего не пропустить.

Любой поход требует подготовки, и особенно – когда вы отправляетесь в горы. Поэтому перед тем, как бронировать билеты и отправляться на вокзал, убедитесь, что собрали все необходимое. А Советы 24 подготовили чек-лист, который поможет в этом.

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Когда вы собираетесь в каждый поход, нужно учитывать, что все вещи нужно будет нести на плечах в течение всего пути, поэтому важно не брать ничего лишнего. Но также забыть что-то важное может быть чрезвычайно неприятно.

Что взять в поход?

Рюкзак. Это – первое, о чем вам нужно подумать, и если вы все еще его не имеете, к его выбору нужно отнестись ответственно и учесть все важные параметры: рост, массу тела и уровень спортивной подготовки. Большинство экспертов не советуют брать рюкзак больше, чем 50 – 55 литров, ведь это достаточный объем, чтобы вместить необходимое снаряжение. И чем больше рюкзак, тем больший вес он будет иметь, и вам придется все это нести на плечах.

Палатка. Если поход с ночевкой, без палатки не обойтись, и лучше всего взять двухслойную, которая состоит из водонепроницаемого тента и легкого внутреннего слоя, между которыми есть пласт воздуха.



В поход нужно собираться правильно / Фото Pexels

Спальник. Даже летом для ночевки в палатке вам нужен будет спальный мешок, ведь ночью температура точно снизится, и в горах это будет особенно ощутимо.

Приготовление пищи

Вряд ли вам удастся протянуть весь поход на уже готовой еде, поэтому нужно взять некоторое снаряжение, которое поможет в ее приготовлении:

котелок;

кастрюля или сковородка;

туристический газовый баллон;

газовая горелка;

спички или зажигалка;

сухой спирт;

миска;

кружка;

ложка и нож.

Лучше всего брать именно металлическую посуду, ведь она надежная, и ее можно ставить на костер или горелку для того, чтобы подогреть пищу или вскипятить воду.

Также не забудьте о достаточном количестве воды – не менее 2 литров в день. Емкости сохраняйте: на многих горных маршрутах вам могут встретиться источники, где можно будет набрать воды.

Одежда и снаряжение

В походе вам не обойтись без фонарика, карты, треккинговых палок и перчаток, поэтому без этого не обойтись. Позаботьтесь о способе зарядить телефон, поэтому нужно взять с собой и павербанк. Не забудьте и о противосолнечном креме и хорошо укомплектованной аптечке.

Из одежды советуют взять следующее: