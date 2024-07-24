Що взяти з собою влітку в гори: інструкція для новачків

Похід в гори – це чудовий спосіб відпочити та набратися нових позитивних вражень. Але для того, щоб поїздка була вдалою, потрібно правильно зібрати усі речі та нічого не пропустити.

Будь-який похід потребує підготовки, і особливо – коли ви вирушаєте в гори. Тож перед тим, як бронювати квитки та вирушати на вокзал, переконайтеся, що зібрали усе необхідне. А Поради 24 підготували чек-лист, який допоможе у цьому.

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Коли ви збираєтеся у кожен похід, потрібно враховувати, що усі речі потрібно буде нести на плечах протягом всього шляху, тож важливо не брати нічого зайвого. Але також забути щось важливе може бути надзвичайно неприємно.

Що взяти у похід?

Рюкзак. Це – перше, про що вам потрібно подумати, і якщо ви все ще його не маєте, до його вибору потрібно поставитися відповідально та врахувати усі важливі параметри: зріст, масу тіла та рівень спортивної підготовки. Більшість експертів не радять брати рюкзак більший, ніж 50 – 55 літрів, адже це достатній об'єм, щоб вмістити необхідне спорядження. І що більший наплічник, то більшу вагу він матиме, і вам доведеться все це нести на плечах.

Намет. Якщо похід з ночівлею, без намету не обійтися, і найкраще взяти двошаровий, який складається з водонепроникного тенту та легкого внутрішнього шару, між якими є пласт повітря.



В похід потрібно збиратися правильно / Фото Pexels

Спальник. Навіть влітку для ночівлі в наметі вам потрібний буде спальний мішок, адже вночі температура точно знизиться, і в горах це буде особливо відчутно.

Приготування їжі

Навряд чи вам вдасться протягнути увесь похід на вже готовій їжі, тож потрібно взяти деяке спорядження, яке допоможе у її приготуванні:

казанок;

каструля чи сковорідка;

туристичний газовий балон;

газовий пальник;

сірники чи запальничка;

сухий спирт;

миска;

кружка;

ложка та ніж.

Найкраще брати саме металевий посуд, адже він надійний, і його можна ставити на багаття чи пальник для того, щоб підігріти їжу чи закип'ятити воду.

Також не забудьте про достатню кількість води – щонайменше 2 літри на день. Місткості зберігайте: на багатьох гірських маршрутах вам можуть зустрітися джерела, де можна буде набрати води.

Одяг та спорядження

У поході вам не обійтися без ліхтарика, мапи, трекінгових палиць та рукавичок, тож без цього не обійтися. Подбайте про спосіб зарядити телефон, тож потрібно взяти з собою і павербанк. Не забудьте й про протисонцевий крем та добре укомплектовану аптечку.

З одягу радять взяти наступне: