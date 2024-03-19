На пути к первому миллиону: что нужно знать для успешного начала своего бизнеса?

Свой бизнес – это очень ответственно, но и очень интересно. Но когда вы запускаете его впервые, нужно разобраться с кучей вопросов, возникающих в процессе.

Первый этап запуска собственного дела – тот, где вы совершенствуете идею, работаете над стратегией и, собственно, начинаете бизнес – самый сложный. И для того, чтобы он прошел очень гладко, нужно знать несколько небольших шагов, которые нужно выполнить.

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Если вы уже имеете идею для своего бизнеса, но не знаете, с чего же начать, эксперты предлагают 10 шагов, которые помогут.

Идея

Первое, что вы должны сделать – это четко сформулировать свою идею. Подумайте, чем именно она уникальна и какую проблему клиента может решить. И где в этой идее будете вы?

Еще один вопрос, который очень часто задают: как сделать свою идею достаточно уникальной? Для этого вы можете добавить частичку себя в бизнес. Это может быть ваше имя, уникальные технологии, ценности, которые вы переносите от бизнеса к клиентам и тому подобное.

Знания

Для этого этапа вам нужно разобраться в тонкостях ведения предпринимательской деятельности и усвоить необходимые знания и практические навыки, что потребуются для успешного старта и развития вашего бизнеса.

В этом вам могут помочь различные образовательные программы и школы для начинающих предпринимателей. Вы можете получить необходимые знания и онлайн – с помощью таких платформ, как Дия.Бизнес, "Прометеус" и "Будуй свое".

Проанализируйте рынок

Вам нужно хорошо изучить свою отрасль, целевую аудиторию, потенциальный рынок и конкурентов. Чем ваш товар или услуга будут выделяться? В чем заключается ваше конкурентное преимущество?

Предпринимательница Наталья Чумак отмечает, что нужно обратить внимание на такой тонкий нюанс – иногда трендовые товары и услуги очень скоротечными, поэтому вам нужно учесть также и это.

Бизнес-план

Ваш бизнес-план должен быть детальным, и вы должны описать в нем идею, маркетинговую стратегию, финансовые прогнозы, команду и прочее. Так вы сможете четко видеть и свою цель, и путь к ней.

Именно хорошо прописанный бизнес-план поможет отвечать на вопрос, стоит ли вкладывать деньги в задуманное вами дело и даст ли оно вообще прибыль.

Технология

Эксперты убеждены, что в начале бизнеса предприниматель должен очень четко понять технологию производства тех товаров, которые выбрал, или услуг.

В идеале начинать свой бизнес нужно с чего-то, что вы уже хорошо знаете. Например, если вы работали няней и хотите открыть свой частный детский сад, или хотите превратить свое хобби в настоящий бизнес.

Найдите бухгалтера

Грамотные расчеты, законодательная и налоговая база – это та информация, в которой вы можете разбираться годами, если не привлечете профессионала. Он же сможет быстро навести порядок в ваших бумагах, поэтому деньги, которые вы потратите на найм бухгалтера, точно не будут потрачены впустую.

Стоит заручиться такой помощью еще перед началом регистрации вашего предприятия.

Ищите возможности, деньги и поддержку

Сейчас возможностей для развития и открытия собственного дела очень много Это могут быть государственные, областные, местные программы, еПоддержка, а также грантовые международные программы.

Кроме того, сейчас вы можете найти возможности бесплатного обучения, касающиеся открытия собственного дела и проектного менеджмента.

Определитесь с целью

Подумайте сразу о том, как вы будете масштабироваться. И в результате чего это произойдет? Как вы можете сделать процесс более автоматизированным?

Подготовьтесь к тому, что можете ошибиться

Количество ошибок, которые вы можете допустить при открытии бизнеса, чрезвычайно велика, и уберечься от всех чрезвычайно сложно и почти невозможно. Но есть несколько основных, о которых стоит знать.

Не стоит игнорировать маркетинг или копировать чужую стратегию ведения бизнеса. Еще одна распространенная ошибка – бросать свое дело, когда появляются первые трудности. Кроме того, не пытайтесь сделать все самостоятельно – вам нужно консультироваться у специалистов и искать единомышленников.

Настройтесь на то, чтобы не сдаваться несмотря на трудности

Стрессоустойчивость – это не менее важная черта характера, чем ответственность, способность нестандартно мыслить и предприимчивость. И опыт доказывает, что часто именно стрессоустойчивость выходит на передний план.