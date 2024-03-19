На шляху до першого мільйона: що потрібно знати для початку свого бізнесу

Свій бізнес – це дуже відповідально, але і надзвичайно цікаво. Та коли ви запускаєте його вперше, потрібно розібратися із купою питань, що виникають в процесі.

Перший етап запуску власної справи – той, де ви вдосконалюєте ідею, працюєте над стратегією та, власне, розпочинаєте бізнес – найскладніший. І для того, щоб він пройшов дуже гладко, потрібно знати кілька невеликих кроків, які потрібно виконати.

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Якщо ви вже маєте ідею для свого бізнесу, але не знаєте, з чого ж почати, експерти пропонують 10 кроків, які допоможуть.

Ідея

Перше, що ви маєте зробити – це чітко сформулювати свою ідею. Подумайте, чим саме вона унікальна і яку проблему клієнта може вирішити. І де в цій ідеї будете ви?

Ще одне питання, яке дуже часто ставлять: як зробити свою ідею досить унікальною? Для цього ви можете додати частинку себе до бізнесу. Це може бути ваше ім'я, унікальні технології, цінності, які ви переносите від бізнесу до клієнтів тощо.

Знання

Для цього етапу вам потрібно розібратися у тонкощах ведення підприємницької діяльності та засвоїти потрібні знання та практичні навички, що будуть потрібні для успішного старту та розвитку вашого бізнесу.

У цьому вам можуть допомогти різноманітні освітні програми та школи для підприємців-початківців. Ви можете отримати потрібні знання і онлайн – за допомогою таких платформ, як "Дія.Бізнес", "Прометеус" та "Будуй своє".

Проаналізуйте ринок

Вам потрібно добре вивчити свою галузь, цільову авдиторію, потенційний ринок та конкурентів. Чим ваш товар чи послуга будуть виділятися? В чому полягає ваша конкурентна перевага?

Підприємиця Наталія Чумак зазначає, що потрібно звернути увагу на такий тонкий нюанс – іноді трендові товари і послуги є дуже швидкоплинними, тож вам потрібно врахувати також і це.

Бізнес-план

Ваш бізнес-план має бути детальним, і ви повинні описати у ньому ідею, маркетингову стратегію, фінансові прогнози, команду та інше. Так ви зможете чітко бачити і свою мету, і шлях до неї.

Саме добре прописаний бізнес-план допоможе відповідати на запитання, чи варто вкладати гроші у задуману вами справу та чи дасть вона взагалі прибуток.

Технологія

Експерти переконані, що на початку бізнесу підприємець має дуже чітко зрозуміти технологію виробництва тих товарів, які обрав, або ж послуг.

В ідеалі розпочинати свій бізнес потрібно з чогось, що ви вже добре знаєте. Наприклад, якщо ви працювали нянею і прагнете відкрити свій приватний дитячий садочок, або ж хочете перетворити своє хобі на справжній бізнес.

Знайдіть бухгалтера

Грамотні розрахунки, законодавча та податкова база – це та інформація, у якій ви можете розбиратися роками, якщо не залучите професіонала. Він ж зможе швидко навести лад у ваших паперах, тож гроші, які ви витратите на найм бухгалтера, точно не будуть змарновані.

Варто заручитися такою допомогою ще перед початком реєстрації вашого підприємства.

Шукайте можливості, гроші та підтримку

Наразі можливостей для розвитку та відкриття власної справи дуже багатою Це можуть бути державні, обласні, місцеві програми, єПідтримка, а також грантові міжнародні програми.

Окрім того, зараз ви можете знайти можливості безкоштовного навчання, що стосуються відкриття власної справи та проєктного менеджменту.

Визначтеся із метою

Подумайте відразу про те, як ви будете масштабуватися. І внаслідок чого це відбудеться? Як ви можете зробити процес більш автоматизованим?

Підготуйтеся до того, що можете помилитися

Кількість помилок, яких ви можете припуститися під час відкриття бізнесу, надзвичайно велика, і вберегтися від усіх надзвичайно складно і майже неможливо. Та є кілька основних, про які варто знати.

Не варто ігнорувати маркетинг чи копіювати чужу стратегію ведення бізнесу. Ще одна поширена помилка – кидати свою справу, коли з'являються перші труднощі. Окрім того, не намагайтеся зробити все самостійно – вам потрібно консультуватися у фахівців та шукати однодумців.

Налаштуйтеся на те, щоб не здаватися попри труднощі

Стресостійкість – це не менш важлива риса характеру, ніж відповідальність, здатність нестандартно мислити та підприємливість. І досвід доводить, що часто саме стресостійкість виходить на передній план.