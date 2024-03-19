Ваше життя щодня має бути наповненим та цікавим. Ставте перед собою цілі та досягайте їх, маленькі кроки будуть формувати у вас дисципліну, а з часом ви будете поважати себе за увесь пройдений шлях.

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Та якщо ви постійно в чомусь сумніваєтеся, боїтеся, то лише стаєте невпевненими та лише шкодите собі. Психологи кажуть, що проблема з поганою самооцінкою може виникнути ще в дитинстві, коли дитину не хвалять, принижують та знецінюють. У дорослому віці невпевненість з’являється як результат низки невдач.

Симптоми хворої самооцінки: самокритика та самообрази, невпевненість у собі, чиясь думка важливіша за свою, страшно говорити «ні», незрозуміло, чого хочеться, почуття провини, знецінення себе, самопокарання, токсичні стосунки, прагнення привертати до себе увагу.

Втім змінити погану самооцінку цілком можливо й зовсім не так складно, як вам може здатися. Зверніть увагу на кілька важливих факторів, які формують впевненість в собі.

Зверніть увагу на своє тіло

Психологи радять вчитися займати свій простір, вирівнювати спину та відчувати опору в стопах. Людина з хорошою поставою виглядає авторитетнішою, компетентнішою та успішнішою.

Піддавайте сумніву самокритику

Негативні думки про себе з’являються навіть в найуспішніших людей, тому вам треба навчитися їх гальмувати. Запам’ятайте, що ваші думки – це факти. Вони лише думки і можуть бути помилковими.

Визначте свої особисті межі

Особисті кордони бувають тілесними, емоційними, соціальними та тимчасовими. Ваші емоції – це індикатор порушення кордонів, тому не дозволяйте людям згадувати ситуації, які вам є неприємними.

Познайомтеся з собою

Дайте відповіді на запитання, що вам найбільше подобається чи ні, чого ви хочете зараз або за рік, сформуйте свою мрію, визначте джерела натхнення тощо.

А ще зверніть увагу на те, що заїдання, зміна зовнішності, одяг чи копіювання інших – не лікують самооцінку.

Працювати над самооцінкою не легко, часом може бути навіть важко, оскільки процес потребує уваги, часу та постійної роботи. Та в результаті ви отримаєте впевненість в собі, рішучість, свободу та сміливість діяти.