Ваше життя щодня має бути наповненим та цікавим. Ставте перед собою цілі та досягайте їх, маленькі кроки будуть формувати у вас дисципліну, а з часом ви будете поважати себе за увесь пройдений шлях.
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Та якщо ви постійно в чомусь сумніваєтеся, боїтеся, то лише стаєте невпевненими та лише шкодите собі. Психологи кажуть, що проблема з поганою самооцінкою може виникнути ще в дитинстві, коли дитину не хвалять, принижують та знецінюють. У дорослому віці невпевненість з’являється як результат низки невдач.
Втім змінити погану самооцінку цілком можливо й зовсім не так складно, як вам може здатися. Зверніть увагу на кілька важливих факторів, які формують впевненість в собі.
Зверніть увагу на своє тіло
Психологи радять вчитися займати свій простір, вирівнювати спину та відчувати опору в стопах. Людина з хорошою поставою виглядає авторитетнішою, компетентнішою та успішнішою.
Піддавайте сумніву самокритику
Негативні думки про себе з’являються навіть в найуспішніших людей, тому вам треба навчитися їх гальмувати. Запам’ятайте, що ваші думки – це факти. Вони лише думки і можуть бути помилковими.
Визначте свої особисті межі
Особисті кордони бувають тілесними, емоційними, соціальними та тимчасовими. Ваші емоції – це індикатор порушення кордонів, тому не дозволяйте людям згадувати ситуації, які вам є неприємними.
Познайомтеся з собою
Дайте відповіді на запитання, що вам найбільше подобається чи ні, чого ви хочете зараз або за рік, сформуйте свою мрію, визначте джерела натхнення тощо.
А ще зверніть увагу на те, що заїдання, зміна зовнішності, одяг чи копіювання інших – не лікують самооцінку.
Працювати над самооцінкою не легко, часом може бути навіть важко, оскільки процес потребує уваги, часу та постійної роботи. Та в результаті ви отримаєте впевненість в собі, рішучість, свободу та сміливість діяти.