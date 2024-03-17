Осінь та зима минулого року навчили український бізнес «виживати» закуповуючи генератори та мобільні джерела живлення. У воєнних умовах український бізнес не лише здатен впоратися зі всіма викликами, але й збільшувати потужність та кількість продажів.

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Засновник інтернет-магазину Юрій Притч дав кілька порад, які дозволять бізнесу в час війни зростати.

Займайте вузьку нішу

Клієнт має мати чітке розуміння, чим корисний саме ваш бізнес та з яким питанням можна до нього звернутися. У товарному бізнесі чим вужчу нішу займає бізнес, тим йому легше з асортиментом, постачальником, рекламою тощо. Наприклад, продавати лише роботи-пилососи, портативні джерела живлення чи чоловічий одяг.

Розширюйте нетворкінг

Робити це можна через телеграм-канали, учасників конференцій, члени бізнес-клубів. Активний нетворкінг є на живих зустрічах навчальних програм. Розширюйте коло знайомих в бізнес-сфері, накопичуйте контакти людей, які можуть в майбутньому стати вашими партнерами, інвесторами чи просто вашими покупцями.



Поради для бізнесменів в час війни / Фото Рexels

Створіть репутацію бренду

У перші кілька років існування бізнес має створити репутацію свого бренду, щоб згодом вона працювала на бізнес. Турбуйтеся про свого клієнта та надавайте послуги високої якості. Тоді клієнти захочуть повернутися.

Турбуйтеся про команду

До запоруки здорового росту кампанії входить кілька факторів:

Вірити в свою команду;

Дозволяти працівникам помилятися, щоб вони навчилися здобувати досвід;

Навчати людей та розвивати команду;

Винагороджувати колег;

Давати якісний зворотний зв’язок.

Наближається чергова зустріч з колегами, а настрою створювати щось масштабне зовсім немає? Є вихід! Розпочни міт з приємного смол-току, жартів та, звісно, чашки смачної кави Gemini. Все це створить креативну атмосферу та допоможе розкрити свій потенціал на повну.

Підтримуйте армію

Підприємець каже, що воєнний стан створює таку ситуацію, що ти або на економічному фронті, або на фронті. Тому ті хто не воює, повинні працювати, сплачувати податки та підтримувати матеріально військових. Важливо постійно донатити та допомагати бійцям ЗСУ.

Рекламуйте бізнес

Ваша реклама має показати потенційному клієнту, чим особливий ваш бізнес та яку його проблему може вирішити. Якісна реклама дійсно працює, тому важливо не забувати про неї, щоб вашими послугами користувалися завжди.

Ухвалюйте рішення швидко

Війна змусила бізнесменів швидко адаптовуватися до ситуації та бути гнучкими. Засновники працювали разом з керівниками чи безпосередньо з працівниками компанії. Рішення, які могли ухвалюватися тижнями, почали вирішуватися за день.

Якщо з’являється нова можливість на ринку – пробуйте. Це допоможе бути на плаву, підлаштовуватися під попит та здобувати дослід.