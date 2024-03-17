Осень и зима прошлого года научили украинский бизнес "выживать" закупая генераторы и мобильные источники питания. В военных условиях украинский бизнес не только способен справиться со всеми вызовами, но и увеличивать мощность и количество продаж.

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Основатель интернет-магазина Юрий Притч дал несколько советов, которые позволят бизнесу во время войны расти.

Занимайте узкую нишу

Клиент должен иметь четкое понимание, чем полезен именно ваш бизнес и с каким вопросом можно к нему обратиться. В товарном бизнесе чем более узкую нишу занимает бизнес, тем ему легче с ассортиментом, поставщиком, рекламой и тому подобное. Например, продавать только роботы-пылесосы, портативные источники питания или мужскую одежду.

Расширяйте нетворкинг

Делать это можно через телеграмм-каналы, участников конференций, члены бизнес-клубов. Активный нетворкинг есть на живых встречах учебных программ. Расширяйте круг знакомых в бизнес-сфере, накапливайте контакты людей, которые могут в будущем стать вашими партнерами, инвесторами или просто вашими покупателями.



Советы для бизнесменов во время войны / Фото Рexels

Создайте репутацию бренда

В первые несколько лет существования бизнес должен создать репутацию своего бренда, чтобы впоследствии она работала на бизнес. Заботьтесь о своем клиенте и предоставляйте услуги высокого качества. Тогда клиенты захотят вернуться.

Заботьтесь о команде

В залог здорового роста кампании входит несколько факторов:

Верить в свою команду;

Позволять работникам ошибаться, чтобы они научились приобретать опыт;

Обучать людей и развивать команду;

Вознаграждать коллег;

Давать качественную обратную связь.

Наближається чергова зустріч з колегами, а настрою створювати щось масштабне зовсім немає? Є вихід! Розпочни міт з приємного смол-току, жартів та, звісно, чашки смачної кави Gemini. Все це створить креативну атмосферу та допоможе розкрити свій потенціал на повну.

Поддерживайте армию

Предприниматель говорит, что военное положение создает такую ситуацию, что ты или на экономическом фронте, или на фронте. Поэтому те кто не воюет, должны работать, платить податки и поддерживать материально военных. Важно постоянно донатить и помогать бойцам ВСУ.

Рекламируйте бизнес

Ваша реклама должна показать потенциальному клиенту, чем особенный ваш бизнес и какую его проблему может решить. Качественная реклама действительно работает, поэтому важно не забывать о ней, чтобы вашими услугами пользовались всегда.

Принимайте решения быстро

Война заставила бизнесменов быстро адаптироваться к ситуации и быть гибкими. Учредители работали вместе с руководителями или непосредственно с работниками компании. Решение, которые могли приниматься неделями, начали решаться за день.

Если появляется новая возможность на рынке – пробуйте. Это поможет быть на плаву, подстраиваться под спрос и получать опыт.